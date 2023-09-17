1 chiến sĩ cảnh sát PCCC bỏng nặng trong lúc chữa cháy nhà xưởng ở Ninh Thuận

Đời sống 17/09/2023 17:15

Thời điểm lực lượng cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng có diện tích khoảng 500 m2, trong đó công trình có kết cấu khung thép mái tôn đã sụp đổ một phần.

Theo thông tin từ báo Bảo vệ Pháp luật, vào ngày 17/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan này phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng sản xuất sản phẩm APS thuộc Công ty TNHH một thành viên Hồ Dương, cụm công nghiệp Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 16/9, xưởng sản xuất của Công ty Hồ Dương đã xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm lực lượng cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng có diện tích khoảng 500 m2, trong đó công trình có kết cấu khung thép mái tôn đã sụp đổ một phần. Sau nỗ lực chữa cháy, đến 21h45’ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

1 chiến sĩ cảnh sát PCCC bỏng nặng trong lúc chữa cháy nhà xưởng ở Ninh Thuận - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

Trong lúc tổ chức chữa cháy, cứu hộ, hạ sĩ Nguyễn Thanh Tú (SN 2002), chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH đã bị thương, tình trạng bỏng mức độ 2. Sau khi được sơ cứu và xử lý ban đầu tại BVĐK tỉnh Ninh Thuận, hạ sĩ Nguyễn Thanh Tú đã được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện chợ Rẫy, TP HCM.

Hình ảnh tại bệnh viện cho thấy, bệnh nhân Nguyễn Thanh Tú trong tình trạng tỉnh táo, được băng bó từ ngực trở xuống chân và 2 tay.

1 chiến sĩ cảnh sát PCCC bỏng nặng trong lúc chữa cháy nhà xưởng ở Ninh Thuận - Ảnh 2
Chiến sĩ cảnh sát PCCC được băng bó từ ngực trở xuống chân và 2 tay - Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 22/8 tại nhà xưởng công ty đóng trên địa bàn phường Thuận Giao, TP Thuận An. Ngọn lửa bất ngờ phát cháy tại nhà xưởng của Công ty TNHH Hồng Thịnh Đạt (ngành nghề: Sản xuất vật liệu xây dựng, tôn cách nhiệt) gần đường Mỹ Phước Tân Vạn (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

1 chiến sĩ cảnh sát PCCC bỏng nặng trong lúc chữa cháy nhà xưởng ở Ninh Thuận - Ảnh 3
Lửa bao trùm, cột khói cao tại nhà xưởng ở Bình Dương - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Vào thời điểm trên, khi phát hiện lửa bốc cháy, một số công nhân tại nhà xưởng dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do nơi xảy ra vụ cháy nằm trong khu vực đông dân cư, để tránh cháy lan trên diện rộng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã dùng vòi nước làm mát những nơi liền kề. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song toàn bộ tài sản và công trình nhà xưởng rộng hơn 1.000m2 bị thiêu rụi.

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Trong lúc đi ra sau vườn nhà của con trai là anh Nguyễn Duy Th. (ngụ thôn 1, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê), bà Trần Thị Ph. tá hỏa khi phát hiện 1 người chết trong tình trạng treo cổ.

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