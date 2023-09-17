Theo thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 17/9, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, địa phương đã có báo cáo lên UBND huyện Tân Kỳ về vụ việc xuất hiện một nhóm người bán hàng trên địa bàn.

Hàng trăm lượt người tới theo dõi, chủ yếu là những người già, lớn tuổi. Ban đầu, nhóm này tặng gói mì chính, hạt nêm, ấm siêu tốc, nước mắm, bột canh... Sau đó, bắt đầu rao bán 20 đôi đũa, 10 thìa, một ấm siêu tốc với giá 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, sau đó trả lại tiền cho người dân và nói đó là quà tri ân.

Sự việc diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/9) tại một khách sạn ở thị trấn Tân Kỳ. Để thu hút người dân tham gia, nhóm này phát giấy mời với chiêu trò nếu mời được một khách hàng tham dự hội thảo sẽ được tặng quà.

Hàng trăm người dân tham gia hội thảo tại khách sạn ở thị trấn Tân Kỳ - Ảnh: Báo Người Đưa tin

Theo thông tin từ báo Người Đưa tin, để lấy lòng tin của người dân, nhóm này tiếp tục dùng chiêu trò nạp thêm 2 triệu đồng sẽ nhận được một nồi cơm điện và sẽ trả lại đúng số tiền như vậy.

“Sáng 15/9, chúng bảo ai nạp 2 triệu đồng thì sẽ nhận được một nồi cơm điện, một chảo. Những người nạp tiền đều được tặng nồi và trả lại số tiền trên. Có đến 15 người nhận được số quà tặng trên. Đến chiều, nhóm này báo giá một nồi áp suất 5,1 triệu đồng; một nồi lẩu 2,1 triệu đồng; một bếp nướng 11 triệu đồng; một chảo 1,1 triệu đồng. Mỗi người dân như vậy đã đưa cho chúng 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên với hy vọng sau khi nhận sản phẩm sẽ được trả lại tiền như những lần trước. Nhưng sau đó họ lên ô tô bỏ đi, người dân mới biết bị lừa nên cầu cứu công an và chính quyền địa phương”, một người dân ở thị trấn Tân Kỳ cho biết.

Một người đàn ông ngất lịm sau khi biết mình bị lừa đảo hàng trăm triệu đồng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Số tiền người dân đã mua các mặt hàng của nhóm người này ước tính lên đến hơn 3 tỷ đồng. Các mặt hàng chủ yếu là nồi cơm điện, nồi áp suất, xoong, chảo… đều có giá cao hơn giá thị trường nhiều lần. Có người nộp 5,1 triệu đồng để mua nồi áp suất, nhưng chưa kịp nhận nồi thì nhóm bán hàng đã bỏ chạy nên người này ngất xỉu tại chỗ.

Lãnh đạo thị trấn Tân Kỳ cho biết, 5 tháng trước, tại địa phương này cũng xảy ra vụ việc tương tự. Sau đó, UBND thị trấn Tân Kỳ cũng đã phát văn bản khuyến cáo đến từng xóm, đặc biệt là các chi hội người cao tuổi và các gia đình. Các chi hội người cao tuổi cũng cắt cử người có mặt tại địa điểm tổ chức hội thảo để kịp thời ngăn chặn hội viên mua các sản phẩm giá cao nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp mua hàng.