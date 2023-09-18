Hội Phụ nữ Hà Nội nhận đỡ đầu 2 cháu bé mồ côi sau vụ cháy chung cư mini

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức quyên góp, ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy đêm 12/9 tại quận Thanh Xuân.

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, vào sáng 18/9, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ: Vụ cháy đêm 12-9 xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đặc biệt nghiêm trọng, gây ra thiệt hại về người nặng nề nhất từ trước đến nay, làm 56 người chết, hàng chục người bị thương, trong đó có 11 trẻ em và 12 phụ nữ. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai các hoạt động khẩn trương vào cuộc hỗ trợ khắc phục hậu quả; tổ chức các đoàn trực tiếp đến bệnh viện động viên thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp 35 nạn nhân với tổng số tiền 70 triệu đồng (2 triệu đồng/nạn nhân)

Đặc biệt, thực hiện chương trình "Đồng hành cùng con và mẹ đỡ đầu", nhận đỡ đầu cháu Lê Tâm Như, học sinh lớp 8A7, Trường THCS Khương Đình (mồ côi cả cha mẹ) và Nguyễn Hoàng Nam, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Khương Đình (mất mẹ) đến năm 18 tuổi, với kinh phí 1 triệu đồng/tháng/em. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng đã tới viếng 1 nạn nhân tử vong... Hội Phụ nữ Hà Nội nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi là nạn nhân vụ cháy tại Thanh Xuân - Ảnh: Báo Hà Nội mới Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái”, đồng thời để có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy từng bước ổn định cuộc sống, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Phạm Thị Thanh Hương kêu gọi các cấp Hội tiếp tục chung tay giúp đỡ, hỗ trợ để chia sẻ mất mát, đau thương với các gia đình người bị nạn, các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố; đặc biệt quan tâm các trẻ em mất bố, mẹ trong vụ hỏa hoạn...

Tiếp đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội đã quyên góp, ủng hộ các nạn nhân số tiền 22,11 triệu đồng; Câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hà Nội ủng hộ 15 triệu đồng; Quỹ Vì phụ nữ và trẻ em hoạn nạn Báo Phụ nữ Thủ đô ủng hộ 15,5 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện đã phát động, kêu gọi ủng hộ tới các cán bộ, hội viên phụ nữ và chuyển tới Mặt trận Tổ quốc các cấp; Hội Liên hiệp phụ nữ một số quận, huyện tổ chức các hoạt động thăm, động viên, hỗ trợ các nạn nhân là người trên địa bàn; hỗ trợ tại các bệnh viện, viếng các nạn nhân tử vong; hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ... Tính đến ngày 17/9, tổng kinh phí các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã hỗ trợ là hơn 900 triệu đồng. Một nạn nhân được đưa khỏi hiện trường đám cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Hà Nội) - Ảnh: VNExpress Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Thiệt hại được công bố vào tối 13/9 là một con số quá đau xót: 56 người chết. Thời điểm xảy ra cháy, dù trời mưa lớn, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn nỗ lực giành giật từng phút giây để cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Bay ra tận Hà Nội, vợ chồng trẻ trao 1 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini Cặp đôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã ra tận Hà Nội để ủng hộ 1 tỷ đồng cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

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