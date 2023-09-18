Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào trưa ngày 18/9, ông Trần Văn Hãn-Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Vào khoảng 4h ngày 18/9, một người dân sinh sống tại thôn Do Nghĩa trên địa bàn bất ngờ phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chợ cầu Ràm. Sau đó người này bế cháu bé về và thông báo cho chính quyền địa phương. Qua trích xuất camera cho thấy, có 2 người phụ nữ đi xe máy mang theo chiếc làn và đến cổng chợ cầu Ràm thì bỏ lại. Đây cũng là trường hợp đầu tiên trên địa bàn xã chúng tôi có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi".

Khi đến cổng chợ (gầm cầu Ràm), người phụ nữ này nhìn thấy chiếc làn đặt trên bàn gỗ (phản bán thịt) liền mở ra xem. Mở ra, bà Binh phát hiện bên trong chiếc làn có một bé trai sơ sinh cùng ít quần áo trẻ nhỏ và không có giấy tờ tùy thân. Sau đó người phụ nữ này bế cháu bé về nhà và trình báo UBND xã Nghĩa An.

Cụ thể, bà Tạ Thị Bình (trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) đi từ nhà đến chợ cầu Ràm để dọn chỗ bán hàng.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chợ cầu Ràm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại cử cán bộ cùng cơ quan chuyên môn của UBND xã tiến hành xác minh, thiết lập biên bản vụ việc, đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe tại Trạm Y tế và thông báo tìm người thân trẻ bị bỏ rơi.

Ông Nguyễn Văn Hùng-Trạm Trưởng trạm Y tế xã Nghĩa An cho biết, đến trưa ngày 18/9, trạm y tế có thăm khám cho bé trai bị bỏ rơi. Quá trình thăm khám, cháu bé sơ sinh được xác định khoảng 15 ngày tuổi, nặng 3,3kg, cao 55cm, sức khỏe bình thường và trên cơ thể không có sây sát.

"Từ khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đến trưa nay, có nhiều người liên hệ với xã chúng tôi để xin nhận cháu về nuôi. Tuy nhiên, hiện tại đang trong thời gian tìm bố mẹ đẻ cháu bé nên chính quyền quyết định tạm giao cho bà Tạ Thị Bình (người phát hiện cháu bé) chăm sóc nuôi dưỡng. Sau 1 tuần thông báo, bố mẹ cháu bé không đến nhận lại, chúng tôi sẽ làm khai sinh cho trẻ và thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định pháp luật", Chủ tịch UBND xã Nghĩa An nói.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công Lý, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 13/9, một người phụ nữ ở thôn Tây Thành (xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch) khi đi hái lá sắn về cho cá ăn, trên đường nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên dừng lại tìm kiếm. Tại đây, chị phát hiện một bé gái sơ sinh còn chưa cắt dây rốn, được đặt trong giỏ nhựa ven đường nên trình báo chính quyền địa phương.

Sức khỏe bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã ổn định - Ảnh: Báo Công Lý

Nhận được thông tin, UBND xã Nam Trạch đã cử người đưa bé về Trạm y tế xã, sau đó chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới để chăm sóc. Sáng nay ngày 14/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cho biết, sức khoẻ của bé hiện đang ổn định. Bước đầu xác định, bé gái mới sinh bị bỏ rơi, nặng 2,2kg và có sức khỏe bình thường.