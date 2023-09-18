Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trương Nhật Nhớ (SN 1994, trú tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, nạn nhân trong vụ án là chị Đ.H (SN 1995, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội). Chị H và Nhớ trước đây từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Khoảng 7h30 sáng 13/9, Nhớ điều khiển xe máy đến thôn Cự Đà, xã Cự Khê rồi dừng ở ven đường, đứng chờ chị H đi làm qua, mục đích để nói chuyện. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng Nhớ, chị H đã tăng ga chạy vụt qua. Ngay lập tức, Nhớ lấy xe đuổi theo nhưng chị H vẫn không chịu dừng xe để nói chuyện. Đi được đoạn đường vài trăm mét, chị H định rẽ vào nhà một người bạn thì bị Nhớ chặn đầu xe.

Ảnh minh họa: Internet Khi người phụ nữ định xuống xe thì bất ngờ bị Nhớ rút dao đã chuẩn bị trước đó, giấu trong túi quần, đâm 4 phát vào ngực và bụng chị H. Hậu quả, chị H bị thương tích được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 nhưng đã tử vong ngoại viện. Đối tượng Nhớ bị người dân khống chế, bắt giữ ngay khi xảy ra vụ việc. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Cự Khê, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thanh Oai đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ đối tượng Trương Nhật Nhớ về hành vi giết người, thu giữ phương tiện hung khí gây án. Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 15/9, tại gia đình ông Trần Văn T (SN 1948) ở phường Tiên Phong, TP Phổ Yên, Thái Nguyên xảy ra vụ đối tượng dùng hung khí chém hai vợ chồng ông T và con gái là chị H. Hậu quả, khiến hai vợ ông T bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn chị H bị thương. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng (SN 1987, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Tại cơ quan Công an, Hưng khai có quan hệ tình cảm với chị H và sống với nhau như vợ chồng tại nhà ông H trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống xuất hiện mâu thuẫn nên tối 15/9, sau khi uống rượu Hưng đã về nhà ông T dùng dao chém 3 người trong gia đình bạn gái. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hưng để điều tra về hành vi giết người.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 23 trẻ em là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini Vào ngày 19/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ cho 23 trẻ em là nạn nhân vụ cháy thương tâm tại chung cư mini phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nam-thanh-nien-am-tu-vong-ban-gai-vi-han-gan-tinh-cam-khong-thanh-617684.html