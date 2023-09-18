Vào ngày 19/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ cho 23 trẻ em là nạn nhân vụ cháy thương tâm tại chung cư mini phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi xảy ra cháy thương tâm tại chung cư mini phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Ban Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho trẻ em bị thương và tử vong trong vụ hỏa hoạn, đang điều trị tại các bệnh viện: Xanh Pôn, Đống Đa, Hà Đông, Bạch Mai và bệnh viện Đại học Y…

Cụ thể, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ cho 23 trẻ em với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Trong đó, quỹ hỗ trợ 14 trẻ em tử vong (mỗi trẻ 5 triệu đồng); hỗ trợ 09 trẻ em bị thương (mỗi trẻ 10 triệu đồng). Đây là hoạt động ý nghĩa của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhằm sẻ chia, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình gặp nạn trong vụ cháy.

Trao quà hỗ trợ gia đình trẻ em là nạn nhân vụ cháy chung cư mini - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Tại những nơi đến thăm, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã động viên các gia đình, các cháu nhỏ cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh. Đồng thời, ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình không may có người thân, các cháu nhỏ qua đời do hoản hoạn gây ra.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào đêm 12/9, rạng sáng ngày 13/9, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống.

Vụ cháy khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó xác định được danh tính của 39 người tử vong).

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Vợ đâm chồng tử vong trong căn hộ chung cư ở TP.HCM: Để lại hai con nhỏ bơ vơ Công an phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) nhận được trình báo từ một bệnh viện trên địa bàn thông tin về việc một người đàn ông bị đâm chết bằng vật nhọn.

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