Công ty bảo hiểm Manulife cho biết, đã hoàn tất thủ tục chi trả bảo hiểm cho một gia đình có người thân không may qua đời trong vụ cháy vào ngày 15/9 và sẽ chi trả tiếp 2 trường hợp khác trong ngày 19/9.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 18/9, Công ty bảo hiểm Manulife cho biết, đã hoàn tất thủ tục chi trả bảo hiểm cho một gia đình có người thân không may qua đời trong vụ cháy vào ngày 15/9 và sẽ chi trả tiếp 2 trường hợp khác trong ngày 19/9. Tổng số tiền chi trả ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng. Manulife cũng đang tiếp tục làm việc để xác minh tình trạng các khách hàng còn lại nhằm hỗ trợ chi trả nhanh nhất. Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Cục quản lý giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính gửi công văn yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng rà soát, bồi thường cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu BHXH Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo quyền lợi về BHXH, Bảo hiểm y tế cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Công ty bảo hiểm Manulife đã hoàn tất thủ tục chi trả bảo hiểm cho 3 nạn nhân đầu tiên - Ảnh: Báo Tiền Phong Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam làm việc với cơ quan, đơn vị - nơi các nạn nhân từng học tập và công tác để cập nhật thông tin như: Số căn cước công dân; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; mức độ thiệt hại về người và tài sản của các nạn nhân bị thiệt hại trong vụ cháy và chuyển tới doanh nghiệp bảo hiểm.

Hiệp hội này cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin vào mục đích giải quyết quyền lợi chính đáng cho các nạn nhân một cách nhanh chóng và đầy đủ. Hiện trường vụ cháy khiến 56 người tử vong - Ảnh: VTC News Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, vào đêm 12/9, rạng sáng ngày 13/9, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. Vụ cháy khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 23 trẻ em là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini Vào ngày 19/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ cho 23 trẻ em là nạn nhân vụ cháy thương tâm tại chung cư mini phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/boi-thuong-45-ty-ong-cho-3-nan-nhan-au-tien-trong-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-617711.html