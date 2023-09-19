Nhiều trẻ mầm non ở Quảng Ninh nhập viện cấp cứu sau khi ăn tại trường

Đời sống 19/09/2023 09:52

Vào ngày 15/9, sau khi đón con tan học tại điểm trường khu B Trường Mầm non xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà về nhà, đến khoảng 12 giờ đêm cùng ngày các bé có biểu hiện sốt, đi ngoài.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, một số phụ huynh hiện có con đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh, vào ngày 15/9 sau khi đón con tan học tại điểm trường khu B Trường Mầm non xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà về nhà, đến khoảng 12 giờ đêm cùng ngày các bé có biểu hiện sốt, đi ngoài. Đến sáng  17/9, liên tiếp các cháu khác có biểu hiện tương tự nhập viện điều trị. Theo phụ huynh, những cháu này cùng học chung một lớp mầm non 3- 4 tuổi tại điểm trường khu B.

Về phản ánh trên, Phòng Giáo dục huyện Hải Hà cho biết, Trường Mầm non xã Quảng Thịnh có 2 điểm trường (1 điểm lẻ, 1 điểm chính). Ngày 15/9, nhà trường có 177 cháu ăn bán trú tại trường. Điểm trường khu trung tâm là 129 trẻ, Khu C là 19 trẻ, số trẻ tại khu B là 29 trẻ; trong đó nhà trẻ có 4/8 cháu, lớp 3-4 tuổi có 25 cháu ăn bán trú.

Hàng ngày, nhà trường tổ chức nấu ăn ở điểm trường chính và chuyển khẩu phần ăn của trẻ đến các điểm trường. Thời gian bữa trưa là 10h30 buổi chiều là 14h30.

Ngày xảy ra sự việc có một số cháu ở điểm trường khu B nhập viện sau bữa ăn trưa tại trường với thực đơn là gà rang, canh bí đỏ nấu tôm và món phụ vào buổi chiều là chè đỗ ngô.

Nguồn thực phẩm do Hợp tác xã dịch vụ thương mại Quang Minh có địa chỉ tại huyện Hải Hà cung cấp, sau đó được trường Mầm non Quảng Thịnh tự chế biến và vận chuyển tới điểm trường, bàn giao cho các giáo viên để phục vụ các em học sinh ăn.

Bà Đặng Thị Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà cho biết thêm: "Học sinh ở điểm trường chính và khu C cũng ăn thức ăn như thế nhưng không xuất hiện triệu chứng như một số bé lớp 3-4 tuổi điểm trường khu B".

Nhiều trẻ mầm non ở Quảng Ninh nhập viện cấp cứu sau khi ăn tại trường - Ảnh 1
Đã có 9 trẻ của điểm trường khu B trường Mầm Non xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh nhập viện sau bữa ăn trưa - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Theo bà Hạnh, các cháu được xác định nhiễm khuẩn đường ruột, còn nguyên nhân cụ thể thế nào thì các cơ quan chuyên môn đang tiến hành kiểm tra.

Cô giáo Đỗ Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm nhóm lớp 3-4 tuổi điểm trường Khu B cho biết: "Sáng ngày 16 khi đến trường, lớp có một cháu có biểu hiện mệt mỏi. Buổi chiều, sau bữa ăn xế với chè đỗ đen thì trẻ này nôn mửa. Đến khoảng 12h đêm, trẻ nhập viện. Tiếp đó, trưa ngày 17/9 có thêm 8 học sinh nữa cũng có biểu hiện sốt, nôn và nhập viện. Ngoài ra, còn một số học sinh sốt nhẹ thì ở nhà".

Cũng theo Phòng Giáo dục huyện Hải Hà, ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, đơn vị đã chỉ đạo nhà trường lập danh sách và số điện thoại của phụ huynh học sinh, cử nhân viên y tế của phòng xuống nắm bắt thông tin phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh. Đồng thời cử giáo viên, lãnh đạo đến động viên các gia đình tại trung tâm y tế huyện, tiến hành khử trùng, vệ sinh đồ dùng, thiết bị dạy học vệ sinh trong và ngoài lớp học tại điểm trường khu B, tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Phối hợp cùng trung tâm Y tế kiểm tra quy trình 3 bước của Bộ Y tế đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào tối 9/5, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại đơn vị đã tiếp nhận hơn 50 bệnh nhi, tất cả đều là học sinh trường mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương.

 

Các bệnh nhi nhập viện với triệu chứng nôn nhiều, mất nước, chóng mặt… nghi do bị ngộ độc. Hiện tại, bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị tiến hành cấp cứu cho các bệnh nhi. Đến thời điểm này, vẫn chưa có bệnh nhi nào có chuyển biến nặng.

Lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận thông tin về sự việc. Chiều 9/5, các em học sinh có uống sữa chua, bước đầu cơ quan chức năng nhận định có thể các em bị ngộ độc từ món sữa chua này. Đến chiều tối cùng ngày, hàng loạt em học sinh xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi sau khi đi học về nên được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Trường mầm non xã Thuận Sơn có tổng số 350 học sinh, trong đó có 267 học sinh ăn bán trú tại trường. Các cháu nghi bị ngộ độc ở độ tuổi từ 3 – 5 tuổi.

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