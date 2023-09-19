Đại diện UBND quận Thanh Xuân cho biết việc tiếp nhận hỗ trợ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân là 8,5 tỷ đồng; tiếp nhận hỗ trợ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình là hơn 59,8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VTC News, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội)cho biết, đến 17h ngày 18/9, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các địa phương ủng hộ hơn 68 tỷ đồng cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình.

Công tác hỗ trợ các nạn nhân được quận và phường thực hiện khẩn trương. Đến nay, UBND quận Thanh Xuân đã hỗ trợ các nạn nhân bằng tiền mặt hơn 7,4 tỷ đồng, trong đó quận Thanh Xuân hỗ trợ từ ngân sách đối với mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng; mỗi trường hợp bị thương 3 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy chung cư mini - Ảnh: VTC News

UBND quận Thanh Xuân cũng thực hiện hỗ trợ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP cho 44 trường hợp tử vong (22 triệu đồng/trường hợp); hỗ trợ cho 42 người bị thương (mỗi người 4,4 triệu đồng).

Quỹ Trẻ em, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân cũng có hỗ trợ các nạn nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình hỗ trợ 142 trường hợp (mỗi trường hợp 40 triệu đồng).

Vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra đêm 12/9, khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Phó Chủ tịch UBND TP. Vũ Thu Hà chia buồn, động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào đêm ngày 12, rạng sáng 13/9/2023, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.