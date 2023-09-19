Trong đó, 26 người tiến triển tốt, nhiều người đã bình phục. Bệnh viện đang điều trị tâm lý cho các bệnh nhân kết hợp thực hiện liệu trình oxy cao áp phòng biến chứng não do ngộ độc CO.

Theo thông tin từ VTC News, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều trị cho 27 bệnh nhân vụ cháy tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Sau vụ hỏa hoạn, tâm lý của các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là trường hợp người thân qua đời. Nhiều người hoảng loạn, suy sụp sau khi nhận tin người thân tử vong. Có cháu nhỏ gặp cản trở về tâm lý sau vụ cháy, không giao tiếp chỉ biết nằm khóc, bác sĩ phải dỗ dành rất nhiều mới chịu ăn và uống thuốc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, các bệnh nhân còn lại tình hình sức khỏe tiến triển tốt, nhiều người đã bình phục, tuy nhiên vẫn chưa ai được ra viện.

Các bệnh nhân được tiếp tục theo dõi, điều trị oxy cao áp phòng biến chứng não do ngộ độc CO và điều trị liệu pháp tâm lý. Một số bệnh nhân có chỉ định điều trị bằng oxy cao áp đã được chuyển đến Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga. Theo đánh giá của các bác sĩ trung tâm, sau khi các bệnh nhân điều trị oxy cao áp đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu, có bệnh nhân ngủ ngon hơn.



Cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Ngày 18/9, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông tin vẫn đang điều trị cho nữ bệnh nhân nặng nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà bên cạnh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Hiện bệnh nhân đã trải qua hai lần phẫu thuật, qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang tiến triển khả quan.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn còn bốn bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhi 3 tuổi cùng mẹ mang thai 11 tuần đang được theo dõi tích cực.