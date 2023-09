Người phụ nữ U50 giả danh 'hotgirl Việt kiều' lừa đảo bạn trai hơn 12 tỷ đồng

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.