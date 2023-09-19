Người phụ nữ U50 giả danh 'hotgirl Việt kiều' lừa đảo bạn trai hơn 12 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị phối hợp các cơ quan liên quan phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng lừa đảo nạn nhân hơn 12 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Đào Thị Mộng Thường có 1 tiền án về tội đánh bạc. Tháng 8-2019, người này tạo và sử dụng tài khoản Facebook "Đào Ngọc Minh" đăng các hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp, sau đó kết bạn làm quen, nhắn tin với một người đàn ông trú tại TP Vinh, Nghệ An. Trong quá trình nói chuyện, thấy bị hại là người có nhiều tiền nên Thường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng hình thức lừa tình. Đào Thị Mộng Thường tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Thường giới thiệu tới nạn nhân mình là Đào Ngọc Minh (SN 1994) có bố, mẹ là Việt kiều hiện làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển đang sinh sống tại Canada. Do tính chất công việc nên Minh thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam.

Để cho người đàn ông này tin tưởng, Thường còn tạo nhiều tài khoản mạng xã hội đóng vai là người thân của Đào Ngọc Minh, sau đó nói chuyện, trao đổi với nạn nhân để nạn nhân tin tưởng nhân vật này là có thật. Một thời gian sau, thấy nạn nhân đã có tình cảm với mình, Đào Thị Mộng Thường đã đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc Ngọc Minh cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân từ đó nhiều lần lừa đảo nạn nhân chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng. Đào Mộng Thường luôn giới thiệu mình là cô gái trẻ đẹp - Ảnh: Báo Người Lao Động Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Thị Mộng Thường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thu giữ 2 điện thoại di động, phong tỏa 1 hợp đồng đầu tư trái phiếu trị giá 4 tỉ đồng. Hiện tại, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Danh tính người phụ nữ tử vong trong vườn, đầu gối lên chiếc áo mưa màu đỏ Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1976) đi thăm vườn tiêu của gia đình tại khu phố Phú Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nên trình báo Cơ quan Công an.

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