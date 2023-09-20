Vụ thanh niên mất tích khi đi bắt ong ở Nghệ An: Hơn 300 người dùng flycam tìm kiếm

Đời sống 20/09/2023 10:58

Vào cánh rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa để bắt ong, nam thanh niên mất liên lạc từ 5 ngày qua.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 20/9, ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, hơn 300 người bao gồm công an, dân quân, cán bộ chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực tìm kiếm Vi Văn Nghĩa (24 tuổi, trú xã Nghĩa Lợi) mất tích bí ẩn khi đi bắt ong trong rừng.

Vụ thanh niên mất tích khi đi bắt ong ở Nghệ An: Hơn 300 người dùng flycam tìm kiếm - Ảnh 1
Vi Văn Nghĩa vào rừng bắt ong rồi mất tích bí ẩn 5 ngày liền - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm ở khu vực xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Mọi người có sử dụng flycam để bay quanh khu vực nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Nghĩa Lợi là xã giáp ranh với xã Thanh Tân của huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Tại khu vực giáp ranh này là cánh rừng rộng gần 1.000 ha. Ông Huy Anh cho hay: “Chúng tôi đang khoanh vùng tìm kiếm trong cánh rừng thuộc địa phận 2 xã Nghĩa Lợi và Thanh Tân, chính quyền địa phương xã Thanh Tân cũng cắt cử lực lượng tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, khu vực rừng quá rộng, thời tiết lại xấu nên việc tìm kiếm khó khăn. Mới đây, có người dân trình báo, có gặp 1 người giống với mô tả của anh Nghĩa trong rừng, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu vết gì”.

 

Vụ thanh niên mất tích khi đi bắt ong ở Nghệ An: Hơn 300 người dùng flycam tìm kiếm - Ảnh 2Vụ thanh niên mất tích khi đi bắt ong ở Nghệ An: Hơn 300 người dùng flycam tìm kiếm - Ảnh 3
Các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nam thanh niên - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 14/9, Vi Văn Nghĩa chạy xe máy mang BKS: 37X4-64xx, chở theo một thùng xốp màu trắng và một ba lô màu xanh sẫm, từ nhà đến khu vực huyện Như Thanh, Thanh Hóa để đào tổ ong vò vẽ.

 

Đến tối cùng ngày không thấy Nghĩa về như thường lệ, gia đình lo lắng nên đã trình báo cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm. Nhận tin báo, cơ quan chức năng xã Nghĩa Lợi đã triển khai việc tìm kiếm, đồng thời phát thông báo để nhờ mọi người cùng tìm kiếm.

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