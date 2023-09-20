Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 20/9, ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, hơn 300 người bao gồm công an, dân quân, cán bộ chính quyền địa phương và người dân đang nỗ lực tìm kiếm Vi Văn Nghĩa (24 tuổi, trú xã Nghĩa Lợi) mất tích bí ẩn khi đi bắt ong trong rừng.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm ở khu vực xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Mọi người có sử dụng flycam để bay quanh khu vực nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Nghĩa Lợi là xã giáp ranh với xã Thanh Tân của huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Tại khu vực giáp ranh này là cánh rừng rộng gần 1.000 ha. Ông Huy Anh cho hay: “Chúng tôi đang khoanh vùng tìm kiếm trong cánh rừng thuộc địa phận 2 xã Nghĩa Lợi và Thanh Tân, chính quyền địa phương xã Thanh Tân cũng cắt cử lực lượng tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, khu vực rừng quá rộng, thời tiết lại xấu nên việc tìm kiếm khó khăn. Mới đây, có người dân trình báo, có gặp 1 người giống với mô tả của anh Nghĩa trong rừng, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu vết gì”.