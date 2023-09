Cháy lớn ở quán Karaoke tại Đắk Lắk: Nhân viên chạy thoát thân, khói bốc cao hàng chục mét

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa 20/9, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Krông Pắk đang nỗ lực dập tắt vụ cháy xảy ra tại một quán karaoke ở thị trấn Phước An.

Cụ thể, khoảng 11h trưa cùng ngày, quán karaoke Lâm Hiền 2 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực tầng dưới và lối đi chính của quán. Vụ cháy kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu phố.