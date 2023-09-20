Cháy lớn ở quán Karaoke tại Đắk Lắk: Nhân viên chạy thoát thân, khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 20/09/2023 14:09

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng của đơn vị đã khống chế đám cháy lớn tại quán Karaoke ở thị trấn phước An, huyện Krông Pắc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa 20/9, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an huyện Krông Pắk đang nỗ lực dập tắt vụ cháy xảy ra tại một quán karaoke ở thị trấn Phước An.

Cụ thể, khoảng 11h trưa cùng ngày, quán karaoke Lâm Hiền 2 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực tầng dưới và lối đi chính của quán. Vụ cháy kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu phố.

Cháy lớn ở quán Karaoke tại Đắk Lắk: Nhân viên chạy thoát thân, khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 1Cháy lớn ở quán Karaoke tại Đắk Lắk: Nhân viên chạy thoát thân, khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 2
Đám cháy dữ dội tại quán karaoke - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, người dân địa phương kể lại, phát hiện có cháy, một số người trong tòa nhà đã hô hoán nhau bỏ chạy ra bên ngoài thoát thân.

Một lãnh đạo phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhận tin báo cháy, đơn vị đã điều 3 xe chữa cháy, cùng 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an huyện Krông Pắk và nhân dân tham gia chữa cháy.

Cháy lớn ở quán Karaoke tại Đắk Lắk: Nhân viên chạy thoát thân, khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 3Cháy lớn ở quán Karaoke tại Đắk Lắk: Nhân viên chạy thoát thân, khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh 4
Nhiều cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia dập đám cháy - Ảnh: Báo Lao Động

Đến khoảng 11h30, đám cháy cơ bản được khống chế và không ghi nhận trường hợp người bị mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, bên trong quán karaoke lượng khói đen vẫn bao trùm cả tòa nhà.

Để tiếp cận hiện trường, lực lượng phòng cháy phải mang bình dưỡng khí, đồng thời cảnh sát phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác chữa cháy.

Cơ sở này có 2 tầng, tầng 1 là các phòng hát karaoke và tầng 2 phục vụ bida, cà phê. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

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