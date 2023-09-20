Diễn biến MỚI trong vụ thiếu nữ 16 tuổi bị bà chủ hành hạ, ép ăn thằn lằn sống ở Cà Mau

Đời sống 20/09/2023 06:10

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có thông tin mới về đối tượng Lê Thị Kiểu (43 tuổi; ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 19/9, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra tội Hành hạ người khác.

Qua điều tra ban đầu, Kiểu thừa nhận đã hành hạ bé gái 16 tuổi là em N.T.B.V. nhiều lần. Trong đó Kiểu bắt em V. ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống,…

Diễn biến MỚI trong vụ thiếu nữ 16 tuổi bị bà chủ hành hạ, ép ăn thằn lằn sống ở Cà Mau - Ảnh 1
Em N.T.B.V nhiều lần bị đánh đập và hành hạ dã man khi làm thuê cho Kiểu - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, bà N.T.T. (ngụ thị trấn Sông Đốc) có nợ bà Lê Thị Kiểu 40 triệu đồng. Giữa tháng 5/2022, bà Kiểu nói với bà T. cho cháu ngoại là em N.T.B.V. đến làm thuê để trừ nợ.

Trong quá trình làm thuê, V. làm không đúng ý bà Kiểu nên bị bà này dùng tay, roi trúc và một số vật dụng khác đánh nhiều lần lên người.

Do sợ tiếp tục bị đánh, V. đã bỏ trốn và tìm người giúp đưa về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh em V. kể chuyện mình nhiều lần bị bà Kiểu đánh, bắt ăn ớt, cá sống, thằn lằn sống...

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