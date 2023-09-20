Hình ảnh bé gái 2 tuổi trước khi bị người giúp việc trong gia đình bắt cóc, sát hại ở Hà Nội

Đời sống 20/09/2023 16:00

Sau khi bị bắt cóc, gia đình cháu bé 2 tuổi bị đối tượng yêu cầu đưa 1,5 tỉ đồng để chuộc người. Sau đó, phía gia đình của bé gái đã đưa 350 triệu đồng.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 20/9, Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi.

Cụ thể, nghi phạm từng là giúp việc cho gia đình cháu bé. Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê kẻ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, kẻ này bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc gia đình nhà chủ.

"Theo thông tin ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng", nguồn tin cho hay.

Hình ảnh bé gái 2 tuổi trước khi bị người giúp việc trong gia đình bắt cóc, sát hại ở Hà Nội - Ảnh 1
Camera khu vực ghi lại hình ảnh người phụ nữ bắt cóc cháu bé - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị
Hình ảnh bé gái 2 tuổi trước khi bị người giúp việc trong gia đình bắt cóc, sát hại ở Hà Nội - Ảnh 2
Hình ảnh nghi phạm là người phụ nữ được camera ghi lại - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ Truyền hình thông tấn VNews, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trưa 20/9, đơn vị này đã tìm thấy thi thể cháu bé nghi bị bắt cóc. Công an tỉnh này cũng cho biết đang phối hợp Công an Hà Nội điều tra vụ việc.

Hiện trường công an phát hiện thi thể cháu bé là tại một rãnh nước ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh bé gái 2 tuổi trước khi bị người giúp việc trong gia đình bắt cóc, sát hại ở Hà Nội - Ảnh 3
Khu vực phát hiện thi thể cháu bé - Ảnh: Truyền hình thông tấn Vnews

Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé bị tử vong.

Vụ bé gái 2 tuổi nghi bị người giúp việc bắt cóc rồi sát hại tại Hà Nội: Yêu cầu gia đình đưa 1,5 tỷ đồng

Vụ bé gái 2 tuổi nghi bị người giúp việc bắt cóc rồi sát hại tại Hà Nội: Yêu cầu gia đình đưa 1,5 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên thông tin mới về vụ cháu bé 21 tháng tuổi tử vong tại tỉnh Hưng Yên sau khi bị bắt cóc ở huyện Gia Lâm (Hà Nội)

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