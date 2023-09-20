Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên thông tin mới về vụ cháu bé 21 tháng tuổi tử vong tại tỉnh Hưng Yên sau khi bị bắt cóc ở huyện Gia Lâm (Hà Nội)

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ cháu bé khoảng 2 tuổi tử vong tại tỉnh Hưng Yên sau khi bị bắt cóc ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền.

"Qua điều tra ban đầu, đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng", nguồn tin cho hay.

Hiện, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên đang tổ chức truy bắt đối tượng trên.

Khu vực tìm thấy thi thể cháu bé - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại một chung cư cao cấp. Bước đầu xác định người nghi bắt cóc cháu bé là người phụ nữ giúp việc trong gia đình cháu. Người này được cho đã bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc.

Người dân hiếu kỳ đứng xem sự việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Vụ việc xảy ra vào chiều 19/9, cháu bé nghi bị bắt cóc là bé gái khoảng 2 tuổi. Ngay sau đó, sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương.

Bàng hoàng phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Nghi phạm là nữ Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an Huyện Gia Lâm (Hà Nội) truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em.

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