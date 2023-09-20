Thông tin từ phía Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết nhiều khả năng bé gái bị bắt cóc đã tử vong trước khi được phát hiện dưới mương nước.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 20.9, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết liên quan đến vụ việc bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội và thi thể được phát hiện trên địa bàn xã Mễ Sở (H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ. Ngày 20-9, Công an Hà Nội đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng xác minh thông tin. Ảnh: Báo Thanh Niên. "Theo như bố mẹ cháu bé cho biết và trên cơ sở xác minh của cơ quan công an, nghi phạm trong vụ án được xác định là một người phụ nữ được thuê để đưa đón, trông cháu hằng ngày. Về động cơ gây án, ban đầu cơ quan điều tra xác định là bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc, số tiền chuộc cụ thể đang được làm rõ", đại tá Trường thông tin.

Vẫn theo Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, trưa cùng ngày, ông có nhận được báo cáo của cơ quan công an về việc phát hiện thi thể bé gái 1 tuổi dưới mương nước thuộc xã Mễ Sở. Nơi tìm thấy thi thể bé gái 2 tuổi. Ảnh: VTC News. Về nguyên nhân dẫn đến tử vong đối với bé gái, đại tá Trường cho hay nhiều khả năng, cháu bé đã tử vong trước khi được phát hiện dưới mương nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định, hiện cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đang phối hợp khám nghiệm pháp y thi thể của cháu bé để làm rõ bé gái chết do nguyên nhân gì.

Song song với việc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết đối với bé gái, Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp chặt chẽ với Công an TP.Hà Nội và công an các địa phương truy bắt nghi phạm gây ra vụ án kể trên. Như báo Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip và nhiều thông tin liên quan vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên). Hình ảnh nghi phạm là người phụ nữ được camera ghi lại. Ảnh: Báo Giao Thông. Vụ việc xảy ra vào tối 19-9, cháu bé khoảng 2 tuổi, bị một phụ nữ bắt đi. Nghi phạm từng là giúp việc cho gia đình, sau khi nghỉ việc, người nhà vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Sau bắt cóc, người này đòi gia đình chuộc con với số tiền 1,5 tỷ đồng. Sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng xác nhận cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh thông tin một trẻ em bị bắt cóc.

Thông tin mới nhất vụ bé gái nghi bị bắt cóc đòi 1.5 tỷ tiền chuộc: Lời kể của người dân ở hiện trường Thông tin mới nhất theo người dân ở thôn Đồng Quê (Hưng Yên), khoảng 17h ngày 19/9, họ thấy một nữ giới đi xe máy, chở theo bé gái ở phía trước, hỏi đường đi chợ Mễ Sở.

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