Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 20.9, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết liên quan đến vụ việc bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội và thi thể được phát hiện trên địa bàn xã Mễ Sở (H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.

Ngày 20-9, Công an Hà Nội đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng xác minh thông tin. Ảnh: Báo Thanh Niên.

"Theo như bố mẹ cháu bé cho biết và trên cơ sở xác minh của cơ quan công an, nghi phạm trong vụ án được xác định là một người phụ nữ được thuê để đưa đón, trông cháu hằng ngày. Về động cơ gây án, ban đầu cơ quan điều tra xác định là bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc, số tiền chuộc cụ thể đang được làm rõ", đại tá Trường thông tin.