Trưa cùng ngày, phóng viên báo Dân Trí tìm về thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên - quê quán của Trang. Làng quê bình thường thường ngày giờ xôn xao, ai ai cũng bàn tán về vụ việc.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 21/9, Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Hưng Yên đang tổ chức truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) - nghi can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi để tống tiền. Nạn nhân sau đó được phát hiện tử vong tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

"Ở nhà nó cũng chịu khó, nhìn thấy người lớn đều chào hỏi, nhà có công việc gì đều phụ giúp bố mẹ", ông V. nói và bộc bạch việc Trang gây án khiến nhiều người hết sức bất ngờ.

Chia sẻ với phóng viên, ông Ngô Văn V. (47 tuổi, sống gần nhà Trang) kể, Trang học và tốt nghiệp ngành sư phạm. Sau khi ra trường, trong khoảng 3 năm, thấy bảo Trang dạy học tại một trường cấp 3 ở địa phương. Do không thi được công chức, lương giáo viên hợp đồng thấp nên năm 2021, Trang bỏ nghề giáo.

Ông V. không dám nghĩ rằng cô gái gần nhà chính là nghi can bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi tại huyện Gia Lâm. "Giờ khổ nhất là bố mẹ, nuôi bao năm ăn học chưa một ngày báo đáp giờ lại gây ra họa khiến cả gia đình khổ sở", ông V. nói.

Trong khi đó, bà Y. (hàng xóm) cũng nhận xét, khi còn sinh sống, làm việc tại địa phương, Trang chăm chỉ, chịu khó, không có điều tiếng gì. Con trai lớn của bà Y. cũng từng được Trang dạy học.

Trong suốt 3 năm dạy dỗ con trai mình, bà Y. đánh giá Trang trên cương vị giáo viên là rất nghiêm khắc, quan tâm học sinh. Tuy nhiên, sau 2 lần thi tuyển công chức vào trường, Trang đều trượt nên đã xin nghỉ dạy.

Theo bà Y., năm 2021, Trang rời quê hương, đi Bắc Ninh làm công nhân. Cũng kể từ thời điểm này, bà Y. cũng như làng xóm thôn Chung Minh ít nhìn thấy Trang.

Kể với phóng viên, bà Y. nói rằng đến khoảng tháng 11/2022, bà nghe tin Trang nợ nần. Dù vậy, mọi người trong thôn cũng không quan tâm, không hỏi han vì nghĩ đây là chuyện cá nhân.

Tết Nguyên đán 2023, Trang về lại quê, ở nhà đến khoảng tháng 4 thì đi Hà Nội, nhận đưa đón học sinh. Từ đó trở đi, mọi người tại thôn Chung Minh cũng chẳng còn để tâm đến cô gái duy nhất từng là giáo viên của làng này ra sao.

UBND xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, quê của nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh: Báo Dân Trí.

Đến khoảng 15h ngày 20/9, qua mạng xã hội, bà Y. đọc được tin có một vụ bắt cóc tống tiền. Bà Y. xót xa, thương cảm khi biết thêm, nạn nhân là một bé gái 21 tháng tuổi đã bị giết.

Tuy nhiên, điều làm bà bất ngờ hơn, là hình ảnh của nghi can gây án lại chính là Giáp Thị Huyền Trang - người từng dạy học cho con trai bà.

"Nhìn ảnh chân dung nó, tôi nhận ra ngay. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn hy vọng nó (Trang - PV) không làm vậy. Nếu thật thì khổ thân bố mẹ nó lắm", bà Y. tâm sự.

Giống với lời chia sẻ trên của bà Y., bà H. (người cùng xã) cũng kể rằng bà nghe tin Trang nợ nần và phải để bố mẹ trả giúp. Thời còn ngồi ghế nhà trường, con gái bà H. học cùng lớp với Trang.

"Chiều hôm qua, con trai tôi kể chuyện là ở xã mình có đối tượng bắt cóc, giết người. Tôi xem ảnh thì không nhận ra nó (Trang - PV), vì hồi xưa nó nhỏ người, giờ nhìn béo tròn hơn. Đến khi hỏi kỹ, biết là nó có liên quan vụ này thì tôi bất ngờ quá", bà H. nói và cho hay, mẹ Trang làm nông, còn bố cô gái này là thợ xây.

Còn theo thông tin từ VTC News, Trang là chị cả trong gia đình có 3 người con (hai gái, một trai) ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc. Cũng theo người dân nơi đây, Trang chưa lập gia đình, bố mẹ nghi phạm là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Căn nhà của gia đình Giáp Thị Huyền Trang ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc. Ảnh: VTC News.

Trang tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân.

Thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Thời gian sau, Trang đi làm giúp việc ở Hà Nội và rất ít khi về địa phương, các cán bộ xã, thôn cũng không biết Trang đi đâu, làm gì cụ thể.

Như báo Thanh Niên đưa tin, ngày 19.9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an TP.Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), là nghi phạm bắt cóc cháu Nguyễn Hương Th. (gần 2 tuổi, không phải hơn 1 tuổi như thông tin trước đó, trú tại khu đô thị Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội) để đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, phối hợp với Công an TP.Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt nghi phạm và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 ngày 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu Th. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân T. (62 tuổi, ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, H.Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Hình ảnh nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Viện KSND tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.

Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt nghi phạm vụ bé gái bị bắt cóc, sát hại.