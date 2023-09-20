Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Thanh (69 tuổi, công an viên xã Mễ Sở) cho biết là người từng tiếp xúc trực tiếp với nghi phạm, khi đối tượng chở bé gái tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở.

Theo báo Dân Trí đưa tin, tối 20/9, Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), để điều tra liên quan đến cái chết của bé gái 21 tháng tuổi (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo lời kể của ông Thanh, sáng 20/9, địa phương xôn xao thông tin một vụ bắt cóc. Lực lượng chức năng cũng xuất hiện tại xã Mễ Sở để tìm kiếm manh mối bé gái, truy vết đối tượng.

Thời điểm trên vào khoảng 17h ngày 19/9, Trang hỏi đường ông Thanh đi chợ Mễ Sở, để đi mua thuốc cho "con gái". Bé gái khi đó khóc, theo ông Thanh. Chỉ đường cho nghi phạm xong, người công an viên không có chút nghi ngờ gì.

Công an viên xã Mễ Sở cho biết, người đầu tiên phát hiện thi thể bé gái là anh H. (công an viên khác), khi anh H. đang cùng một tổ công tác đi rà soát, tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể bé gái trên Google Maps. Ảnh: Báo Dân Trí.

"Thi thể cháu bé nằm dưới một lớp bèo, nhìn từ xa giống búp bê. Khi anh H. dùng que chọc vào thì mới nhận ra đây là một thi thể", ông Thanh kể và cho biết lúc đó là khoảng 12h ngày 20/9.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 17h45, công tác khám nghiệm kết thúc.

"Tôi rất ân hận vì giáp mặt với đối tượng mà không thể cứu cháu bé. Tôi rất thương cháu. Nếu biết thông tin sớm, tôi đã bắt giữ đối tượng ngay lúc đó", ông Thanh nói.

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin, liên quan đến vụ bé gái 21 tháng tuổi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị bắt cóc, trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 20-9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết theo xác minh ban đầu, nghi can đòi gia đình đưa 1,5 tỉ đồng tiền chuộc.

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong vụ bắt cóc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sau đó, gia đình đã đưa 350 triệu đồng cho người này. Đến nay cơ quan công an vẫn truy tìm nghi can.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé tại mương nước ở xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa đường dẫn vào khu vực này để làm công tác khám nghiệm.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip và nhiều thông tin liên quan vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm (Hà Nội) và huyện Văn Giang (Hưng Yên).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái 21 tháng tuổi. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 19-9, cháu bé khoảng 2 tuổi, bị một phụ nữ bắt đi. Nghi phạm từng là người giúp việc cho gia đình, sau khi nghỉ việc, người nhà vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng xác nhận cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh thông tin một trẻ em bị bắt cóc.