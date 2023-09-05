TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 18 năm tù cho kẻ giết người tình do níu kéo bất thành

Đời sống 05/09/2023 16:52

Sau nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành, Lương Thanh Lâm (ngụ Bạc Liêu) nhẫn tâm sát hại người tình rồi uống thuốc trừ cỏ uống để tự tử.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, ngày 5/9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Lâm (SN 1982, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) 18 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại là chị N.T.T (SN 1988, ngụ cùng địa phương). Do trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại gần 420 triệu đồng nên HĐXX xét không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.

Theo cáo trạng , đầu năm 2021, Lâm và chị T có tình cảm với nhau. Đến tháng 10/2022, chị T chủ động chia tay nhưng Lâm không đồng ý, nhiều lần cố níu kéo . Lúc 13h30 ngày 1/2/2023, Lâm chạy xe máy đến tiệm tạp hóa của chị T để mua thuốc về xử lý ao nuôi tôm và nảy sinh ý định giết người tình.

TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 18 năm tù cho kẻ giết người tình do níu kéo bất thành - Ảnh 1
Bị cáo Lương Thanh Lâm tại phiên tòa. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Đến 14h cùng ngày, khi đến tiệm tạp hóa, thấy chị T một mình, Lâm từ phía sau dùng tay kẹp cổ  kéo chị T vào phòng ngủ rồi ngồi lên người dùng hai tay siết cổ. Lúc này, có người hàng xóm đến mua đồ, sợ bị phát hiện, Lâm ra bán hàng sau đó vào phòng lấy chiếc áo mắc trên móc tiếp tục siết cổ nạn nhân. Liên tiếp có người đến mua hàng, Lâm ra bán hàng xong quay vào dùng con gấu bông đè lên mặt cho đến khi chị T tử vong.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, Sau khi gây án, Lâm uống thuốc trừ cỏ uống để tự tử nhưng nhiều lần bị nôn ra. Thấy không chết được, Lâm lấy sợi dây dù đem vào nhà bếp định treo cổ tự tử nhưng không có chỗ mắc dây. Sau đó, Lâm chạy xe về chòi vuông nuôi tôm của mình, lấy chai thuốc trừ cỏ tiếp tục uống.

Lúc này, Lâm thấy hối hận vì đã sát hại người tình nên đến Công an xã Long Điền đầu thú; đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Lâm được đưa đến Trung tâm Y tế TX.Giá Rai, rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, điều trị kịp thời nên giữ được tính mạng.

Trong quá trình điều tra cũng như khai báo tại phiên tòa, Lâm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Lâm 18 năm tù về tội “Giết người”

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Vào ngày 4/2, cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thanh Lâm (SN 1983, ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải) về hành vi “Giết người”.

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