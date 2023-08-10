Ngày 10/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phát bị cáo Trần Thị Bé Tư (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 23 năm tù.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 10/8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bé Tư (62 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) 23 năm tù về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, ngày 1-5-2022, bị cáo cùng "chồng hờ" là ông Đ.V.D. đến nhà người quen tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, có bé T.T. (nam, 7 tuổi ), bé V.N. (nam, 12 tuổi) - là con riêng của ông D. và bé gái tên K.A. (11 tuổi).

Bị cáo tại phiên xét xử - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, thời gian ở tại nhà con gái ông D., vào ngày 2-5-2022, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, bị cáo Bé Tư đã nhiều lần thực hiện các hành vi "quan hệ tình dục khác" với 2 cháu T.T. và V.N. - đều là cháu trai và dùng dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục của cháu K.A..

Sau khi thực hiện các hành vi, bị cáo còn dặn dò các bị hại không được nói với người khác về sự việc trên.

Các cơ quan tiến hành tố tụng kết luận hành vi của bị cáo đã gây ra các tổn thương cho các bị hại cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Trần Thị Bé Tư đã phạm vào tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" và tuyên phạt bị cáo với mức án 23 năm tù.

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