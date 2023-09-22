Quảng Bình: Bắt nghi phạm giết người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 24 năm lẩn trốn

Đời sống 22/09/2023 19:40

Sau 24 năm lẩn trốn, Đàm Xuân Chí, nghi phạm vụ giết người đã lẩn trốn ở nhiều địa phương trên toàn quốc và bị bắt giữ tại xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 22-9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí (SN 1975; quê xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch) sau hơn 24 năm lẩn trốn về hành vi giết người.

Cách đây hơn 24 năm, tại thôn 3, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, do mâu thuẫn cá nhân, Đàm Xuân Chí đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh Đ.X.H, làm nạn nhân chết tại chỗ. Vụ án xảy ra làm rúng động một làng quê yên bình thời điểm đó.

Quảng Bình: Bắt nghi phạm giết người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 24 năm lẩn trốn - Ảnh 1
Đàm Xuân Chí bị bắt sau 24 năm lẩn trốn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí về tội "Giết người".

Để tránh sự truy bắt, Đàm Xuân Chí đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, Chí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, giữa năm 2021, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình nắm được thông tin Đàm Xuân Chí đang lẩn trốn tại vùng rừng núi ở một tỉnh phía Nam, làm nghề lao động tự do.

Quảng Bình: Bắt nghi phạm giết người bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 24 năm lẩn trốn - Ảnh 2
Công an xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt giữ đối tượng Đàm Xuân Chí. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đến đầu tháng 9-2023, Công an tỉnh Quảng bình xác định Chí đang sinh sống và làm lao động tự do tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình sau đó đã chỉ đạo Ban Chuyên án cử Tổ công tác vào TP Phú Quốc để xác minh, truy bắt.

Lúc 13 giờ 30 ngày 20-9-2023, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp Công an xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt giữ đối tượng Đàm Xuân Chí kết thúc khoảng thời gian hơn 24 năm lẩn trốn.

Cần Thơ: Truy nã 'nữ quái' kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng thông qua MXH

Cần Thơ: Truy nã 'nữ quái' kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng thông qua MXH

Ngày 14-9,  Công an TP Cần Thơ chính thức ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy (SN 1987, trú phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Xem thêm
Từ khóa:   đối tượng truy nã Quảng Bình tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 31 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 46 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 1 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng