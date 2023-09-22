Cách đây hơn 24 năm, tại thôn 3, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, do mâu thuẫn cá nhân, Đàm Xuân Chí đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu anh Đ.X.H, làm nạn nhân chết tại chỗ. Vụ án xảy ra làm rúng động một làng quê yên bình thời điểm đó.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, ngày 22-9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí (SN 1975; quê xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch) sau hơn 24 năm lẩn trốn về hành vi giết người.

Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Đàm Xuân Chí về tội "Giết người".

Để tránh sự truy bắt, Đàm Xuân Chí đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, Chí thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại rất nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, giữa năm 2021, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình nắm được thông tin Đàm Xuân Chí đang lẩn trốn tại vùng rừng núi ở một tỉnh phía Nam, làm nghề lao động tự do.

Công an xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt giữ đối tượng Đàm Xuân Chí. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Đến đầu tháng 9-2023, Công an tỉnh Quảng bình xác định Chí đang sinh sống và làm lao động tự do tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình sau đó đã chỉ đạo Ban Chuyên án cử Tổ công tác vào TP Phú Quốc để xác minh, truy bắt.

Lúc 13 giờ 30 ngày 20-9-2023, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp Công an xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt giữ đối tượng Đàm Xuân Chí kết thúc khoảng thời gian hơn 24 năm lẩn trốn.