Theo VTV News đưa tin, trong hai năm 2020 và 2021, Nông Ngọc Thủy sử dụng mạng xã hội Telegram, phần mềm học trực tuyến kêu gọi nhiều người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Thủy và các tài khoản ngân hàng khác do người này quản lý để đầu tư, tham gia chơi Binary Option (BO) trên trang ICMtrading.io và BLGmakerket.com.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 11-9, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi trên.

Cơ quan công an phát lệnh truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VTV News.

Cơ quan Công an TP Cần Thơ đề nghị ai biết đối tượng Thủy ở đâu xin báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc báo cho điều tra viên thụ lý vụ án (điện thoại 0907.059.168); hoặc Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.

Được biết, Binary Options thường được gọi là Trade BO, một hình thức giao dịch quyền chọn dựa trên dự đoán giá cả và chỉ có hai lựa chọn (tăng hoặc giảm). Khi phiên giao dịch kết thúc, một lựa chọn sẽ chiến thắng, còn một lựa chọn sẽ thua.

Hình thức này đặc biệt phổ biến trong các sàn giao dịch vàng, chứng khoán, cổ phiếu, Crypto… Binary Options có nhiều tên gọi như: Quyền chọn nhị phân hoặc quyền chọn kép, quyền lựa chọn kỹ thuật số, quyền chọn "được ăn cả ngã về không" hoặc quyền chọn lãi cố định…