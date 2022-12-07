Người này bị phát hiện khi đang lẩn trốn giữa 2 phường ở TP Quy Nhơn, công an đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đối tượng và di lý theo pháp luật.
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Theo Báo Công an nhân dân, ngày 6/12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã di lý đối tượng truy nã Võ Thị Như Ý (SN 1972, trú huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) từ TP Quy Nhơn (Bình Định) về Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bắt Võ Thị Như Ý khi đối tượng này đang lẩn trốn tại đường Nguyễn Trung Trực, TP Quy Nhơn.
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, năm 1996, Ý cầm cái đường dây hụi gồm nhiều người tham gia tại TP Nha Trang. Tuy nhiên, sau đó đến kỳ hạn, Ý không trả tiền hốt hụi cho những người tham gia mà bỏ trốn nên bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã.
Cũng theo Báo Bình Định, trong 26 năm bỏ trốn, Ý thường xuyên đi lại 3 tỉnh Bến Tre, Khánh Hòa và Bình Định để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan công an. Thời gian gần đây, công an đã rà soát các thông tin, phát hiện Ý lẩn trốn giữa 2 phường Nguyễn Văn Cừ và Quang Trung, TP Quy Nhơn, nên lên phương án bắt giữ. Công an đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.