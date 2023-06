Cảnh sát điều tra cho hay đối tượng ra tay rất manh động, dã man, với hành vi mưu sát người bằng dao nhọn chỉ vì một cái nhìn.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục thời đại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long mới đây đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Ngọc Quí (SN 2003, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Giết người. Vụ án mạng xảy ra trước đó tại một quán bida trên địa bàn phường 8 (TP. Vĩnh Long).

Nạn nhân bị Quí dùng dao sát hại là anh Nguyễn C.T. (SN 2001, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, khoảng hơn 23h tối 21/11, Trần Ngọc Quí đi cùng nhóm bạn đến quán bida trên địa bàn phường 8 (TP. Vĩnh Long).

Trần Ngọc Quí tại cơ quan công an. Ảnh: Giáo dục thời đại

Khi vào quán này, Quí nhìn bên bàn bida bên kia có Nguyễn C.T. đang nhìn hướng về phía Quí. Sau đó, nhóm bạn của Quí có lời trêu ghẹo bên kia đánh dở nhưng nhóm bên Nguyễn C.T. không nói gì.

Đến khoảng 23h50’, Nguyễn C.T. cùng nhóm bạn ra về, vừa ra đến cửa quán thì Quí chạy theo dùng dao bấm bằng kim loại đâm một nhát vào vùng ngực trái của C.T. rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Theo Báo Công an, ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an TP. Vĩnh Long phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét đối tượng.

Vào cuộc điều tra, Quí bị bắt giữ tại nhà riêng ở xã Tân Hạnh. Làm việc với cơ quan công an, Quí đã thừa nhận hành vi Giết người.

