Bắt quả tang vợ 19 tuổi đi nhà nghỉ với bồ U60 vì ‘áp lực’: chồng ‘chốt hạ’ câu đầy chí lý kết thúc drama

Theo Saostar, ngay sau khi vụ việc xảy ra, thái độ của người chồng được cho là khá bình tĩnh, anh cũng mong muốn sự việc được kết thúc sớm, không để những ghen tuông xảy ra khiến bản thân và cả gia đình đều bị ảnh hưởng.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao việc người chồng bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ với người đàn ông U60, đoạn clip được đăng tải và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong khi đó, cô vợ không hề nói một câu nào, chỉ lẳng lặng lên xe máy. Người chồng sau đó định cởi khẩu trang của người vợ ngoại tình nhưng bị đẩy ra. Sau đó người vợ nhấn ga, phóng đi mất mặc ông chồng bị "mọc sừng" ở lại.

Cụ thể, theo đoạn clip, chồng thấy người vợ đang đi từ sảnh lễ tân của nhà nghỉ ra và lấy xe máy đã lập tức xông đến bắt quả tang. Tuy nhiên, thay vì bực tức, anh giữ bình tĩnh và liên tục chất vấn cô vợ: "Em nói em đi làm mà thành ra em đi cặp bồ hả Th. Em cặp bồ với một người già hơn cả tuổi bố em. Vậy mà em vẫn cặp được à? Để anh gọi bố em lên luôn nhé".

Trong cùng bài đăng clip bắt quả tang vợ ngoại tình, người chồng cho biết: "Chồng chiều như chiều vong, vợ vẫn cặp kè với U60.

Chị vợ nào chắc cũng muốn được về nhà chồng được ngủ đến tận 12h trưa, nhưng nhà này còn vượt chỉ tiêu, cho vợ ngủ hẳn đến 16h chiều. Cơm không phải nấu, nhà không phải quét, vì chồng làm cho hết rồi còn nuôi ăn nuôi học đến khi ra nghề đi làm. Nhưng hở ra kêu anh không lo được cho em, anh tính toán với vợ. Tiêu pha thì tẹt ga, nợ nần đầy đầu quay về kêu chồng xoay tiền trả nợ.

Số ăn số hưởng số sướng thế nhưng vẫn kêu áp lực nên mới đi cặp bồ, mà bồ tận U60. Này chắc áp lực sướng quá hóa rồ. Đúng là công anh xúc tép nuôi cò, cò lớn cò bỏ anh đi”.

Cô vợ phóng xe bỏ đi. Ảnh: Saostar

Ngoài ra, người chồng cũng đăng hình ảnh về những dòng tin nhắn giải thích từ vợ: "Nếu anh đã biết rồi thì thôi, em xin lỗi. Cũng vì một phần do anh khiến em áp lực nên em mới vậy. Bây giờ anh đã biết cả rồi thì em cũng không còn gì để nói. Anh cứ sang nói chuyện với bố mẹ em rồi giải quyết. Xin lỗi anh nhiều lắm”.

Sự việc sau khi lan truyền trên mạng xã hội lập tức khiến dân tình xôn xao bàn tán. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và phẫn nộ với việc ngoại tình của cô vợ 19 tuổi. Bên cạnh đó, một số dân mạng gửi lời động viên người chồng trẻ sớm vượt qua sự việc đau lòng này.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 1/12, bài đăng tố vợ ngoại tình với bồ U60 của người chồng đã bị xóa. Chiều cùng ngày, anh chồng chia sẻ trên trang cá nhân của mình cho biết chính anh đã xóa bài viết vì "cảm thấy cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn thế là đủ rồi. Cũng không hay ho gì cái kiểu đó cả...".

Người chồng đăng tải dòng trạng thái mong sự việc sớm kết thúc và không đi quá xa. Ảnh: Saostar

Dẫu không biết sự cặp đôi sẽ giải quyết câu chuyện gia đình như thế nào, đến cuối đoạn chia sẻ, người chồng trẻ chốt lại một câu đầy chí lý: "Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Xin chúc mọi điều. Kết thúc nhé. Chào ạ".

Trước đó, nhiều vụ ngoại tình, bắt ghen xảy ra, đặc biệt hơn, cách xử lý của mỗi người lại rất khác nhau. Ai cũng đồng tình việc vợ hay chồng ngoại tình luôn khiến người trong cuộc khó lòng kiềm chế bản thân nên để xảy ra những vụ việc không hay. Đăng tải trên Báo Người Lao Động trước đó không lâu, một người đàn ông biết vợ mình làm chuyện trái đạo đức, chẳng ngăn được mình, anh đã dùng dao 40cm chém lìa 2 cánh tay vợ. Mức án người đàn ông này phải đối mặt có thể lên đến 15 năm tù giam.

Báo Tuổi Trẻ trước đó cũng đưa tin một vụ đánh ghen tại nhà nghỉ ở Hoài Đức (Hà Nội). Theo đó, ông Sơn là người chồng đã gọi điện cho con trai là Tạ Tuấn Linh đến nhà nghỉ để bắt quả tang vợ là bà T. ngoại tình.

Tại đây, Sơn đã cùng Linh và Nguyễn Tuấn Anh (em trai bà T.) đánh và đe dọa, ép buộc ông N. phải bồi thường danh dự 300 triệu đồng.

Ông N. không làm theo nên nhóm của Sơn yêu cầu mang xe ô tô đi cầm cố để lấy 300 triệu đồng về bồi thường danh dự cho Sơn. Ông N. đã bỏ chạy khỏi cửa hàng điện máy và bị Nguyễn Tuấn Anh cầm một đoạn gậy vụt vào cẳng tay phải của ông N. làm gãy 1/3 xương trụ bên phải, tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 6%.

Những bị cáo trong phiên tòa xét xử. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng 28-9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Sơn (50 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Pháp luật luôn có những quy định về những hành vi đánh người sai quy định, ngay cả việc do ghen tuông. Bên cạnh đó, luật hôn nhân và gia đình cũng quy định rõ đế người dân có cách xử lý đúng đắn, trong đó nhấn mạnh, đánh ghen không phải là cách duy nhất giải quyết sự việc.

Lúc này, bản lĩnh của những người trong cuộc cần lý trí, có những căn cứ xác đáng để tránh làm hại đến cả người và bản thân mình, nhất là con cái. Việc ly hôn trong ‘êm đẹp’ nếu không thể giải quyết mâu thuẫn chính là điều tốt hơn cả.