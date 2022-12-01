Cụ thể, ngày 30.11, chị Nguyệt cho rằng chị phát hiện con mình bị đánh, bị đe dọa “mày khai tụi tao thì chết với tao” trong phòng nội trú. Trong khi đó, nhà trường được cho là giấu thông tin, không liên hệ với gia đình và cho rằng đó là chuyện bình thường.

Theo Thanh Niên, một nữ sinh lớp 10 của một trường THPT tư thục tại Q.Bình Tân ( TP.HCM ) bị bạn đánh trong phòng nội trú và bị đe dọa 'mày khai tụi tao thì chết với tao'.

Theo chị Nguyệt, người đánh con gái chị là 3 nữ sinh lớp 12 cùng phòng nội trú: một học sinh đánh, một học sinh quay clip, một nữ sinh cảnh cáo.

Chị Nguyệt cho hay, vào tối ngày 21.11, chị gọi nói chuyện với con gái và thấy mặt con có vết sẹo. "Tôi gặng hỏi mãi thì con tôi mới gửi hình ảnh cho tôi xem, lý do bị đánh là do bị nghi ngờ mách lẻo thầy chuyện các chị lớp 12 cùng ở phòng nội trú hút thuốc lá điện tử", chị Nguyệt nói.

Sự việc xảy vào ngày 10.11 nhưng mãi đến 11 ngày sau, T. mới dám kể với mẹ vì theo chị Nguyệt, T. bị nữ sinh lớp 12 dọa "mày khai tụi tao thì chết với tao".

Theo phản ánh của phụ huynh, vào thời điểm xảy ra vụ đánh nhau khoảng 20 giờ ngày 10.11, phòng nội trú có 6 học sinh. Trong đó, 3 học sinh tham gia vụ hành hung T., còn 3 học sinh khác ngồi chứng kiến. “Cô quản sinh cho rằng đã báo với nhà trường nhưng nhà trường không thông báo với phụ huynh”, chị T. kể.

Sau khi nghe con gái kể lại câu chuyện và gửi hình ảnh những vết trầy xước, thâm tím vì bị đánh, chị T. đã từ Đà Lạt đến TP.HCM ngay trong đêm 21.11.

Phản hồi của nhà trường gửi phụ huynh. Ảnh: Thanh Niên

Bà N.T.M.L, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận là có vụ "xô xát" giữa 3 học sinh lớp 12 và một học sinh lớp 10.

Theo bà L, khi sự việc xảy ra, cô U., giáo viên quản lý phòng nội trú, đã báo cáo và khi ban giám hiệu hỏi thì học sinh trả lời rằng: “Tụi con chỉ xô xát vậy thôi chứ không có gì”.

“Khoảng 10 ngày sau khi vụ việc xảy ra, gia đình xuống, nhà trường thấy như vậy mới đình chỉ 3 học sinh nữ lớp 12 theo nội quy và mời 3 phụ huynh lên làm việc. Trong đó, có 2 phụ huynh của học sinh lớp 12 lên Đà Lạt xin lỗi gia đình nữ sinh T. nhưng gia đình không tiếp nên phụ huynh ra về", hiệu trưởng chia sẻ.

"Nhà trường đã nắm bắt sự việc và có kêu 3 học sinh khiển trách răn đe, nếu tụi con còn làm ảnh hưởng một lần nữa nhà trường sẽ đình chỉ và chuyển trường tụi con. Lúc đó, cô quản lý chặt hơn và nhà trường chuẩn bị điều thêm giáo viên chăm chút cho học sinh". Ngoài ra, vị này cũng cho biết: "Lúc đó nghĩ mấy chị em trong phòng xô xát nhau, chuyện có xảy ra nhưng có răn đe thấy không có gì trầm trọng nên không báo với cha mẹ. Khi gia đình biết, xuống yêu cầu, thấy tình hình như vậy nên mới xử lý học trò, đình chỉ học sinh 2 tuần” - bà L. nói thêm.

Nữ sinh bị đánh dã man trước sự 'cổ vũ' của nhiều học sinh khác. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo Tiền Phong, một nữ sinh bị đánh dã man trước sân trường ở Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai- Phó hiệu trưởng Trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú xác nhận clip trên có sự xuất hiện học sinh của trường.

Theo clip ghi lại, khi nữ sinh kia ngừng đánh để "nói chuyện" thì bên ngoài một nữ sinh khác lên tiếng xúi đánh tiếp. Trước lời xúi giục này, nữ sinh "đàn chị" trên tiếp tục túm đầu đánh tiếp cho đến khi có một nữ sinh khác đến can ngăn.

Theo bà Mai, nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 7 của trường, còn nữ sinh đánh trước đây cũng là học sinh của trường nhưng nay đã lên cấp 3 và học trường khác. Bên cạnh đó, trong clip cũng có một số học sinh khác đang là học sinh của trường. “Nguyên nhân ban đầu được cho là các em có xích mích nhau, xuất phát từ trên mạng xã hội”, bà Mai nói.

Theo bà Mai, nhà trường đang tích cực làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý kỷ luật phù hợp với hành động trong clip. Tuy nhiên, bà Mai cũng đề nghị phụ huynh nên theo sát con mình, bởi các em đang trong độ tuổi phát triển, tâm sinh lý có nhiều thay đổi.