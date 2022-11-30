Đau xót người mẹ với hình hài kỳ lạ nhất quyết hy sinh bản thân cứu sống con: Bao la tình mẫu tử

Xã hội 30/11/2022 19:50

Đã 20 năm người mẹ mang trên mình khối u to khổng lồ, kể từ khi phát hiện bệnh vào năm 2002, gương mặt cô không được bình thường như bao người khác.

Mắc căn bệnh hiếm gặp, khuôn mặt chị Hậu bị biến dạng do khối u to như quả bưởi chèn ép. Con trai chị cũng vậy và người mẹ đáng thương ấy đã nhường ca phẫu thuật cho con. Đó là câu chuyện của một người mẹ được đăng tải trên Báo Dân Trí, chị Tô Thị Bích Hậu, (sinh năm 1979, trú ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội).

Gương mặt chị Hậu đã bị biến dạng khủng khiếp bởi khối u to như quả bưởi, căng bóng, đỏ lựng choán gần hết khuôn mặt, đến nỗi không thể phân biệt nổi đâu là mắt, mũi, miệng.

Đau xót người mẹ với hình hài kỳ lạ nhất quyết hy sinh bản thân cứu sống con: Bao la tình mẫu tử - Ảnh 1
Chị Hậu mang khối u khổng lồ. Ảnh: Dân Trí

Chị Hậu nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, đang rên rỉ đau đớn, cơ thể người phụ nữ teo tóp, chỉ còn da bọc xương.

"Không biết từ đâu mà 2 mẹ con em cùng mắc một căn bệnh quái ác. Để chữa bệnh cho cháu, gia đình em đã vay gần 300 triệu đồng. Em biết bệnh của mình, nhưng gia đình em không có khả năng một lúc 2 mẹ con cùng nằm viện được. Lần này, khối u lớn nhanh quá nên mọi người mới đưa em đến đây, nhưng gia đình em kiệt quệ rồi, lấy tiền đâu ra mà phẫu thuật…", người phụ nữ bất hạnh bật khóc.

Đau xót người mẹ với hình hài kỳ lạ nhất quyết hy sinh bản thân cứu sống con: Bao la tình mẫu tử - Ảnh 2
Người mẹ đau đớn rên rỉ. Ảnh: Dân Trí

Chị Hậu phát hiện có khối u trên mặt từ năm 2002, lúc này đang mang thai đứa con thứ 2 nên chị không dám dùng bất cứ loại thuốc gì. Năm 2003, sau khi sinh con, khối u to khiến chị vô cùng đau đớn và bất lợi trong sinh hoạt, nhưng người mẹ này vẫn chưa một lần tới bệnh viện, bởi nhà chị quá nghèo. Nhiều năm trời, chị Hậu chấp nhận sống chung với khối u mỗi ngày một lớn.

Nhưng đúng lúc này, cậu con trai Tạ Hồng Thái (SN 2003) bất ngờ có những biểu hiện giống mẹ, gương mặt chàng trai 16 tuổi nhanh chóng bị biến dạng. Người phụ nữ bất hạnh không mảy may suy nghĩ, nhường cơ hội chữa trị cho con trai, khoản tiền vay mượn khắp nơi có được dành cho Thái làm phẫu thuật.

Đau xót người mẹ với hình hài kỳ lạ nhất quyết hy sinh bản thân cứu sống con: Bao la tình mẫu tử - Ảnh 3
 

 

Đau xót người mẹ với hình hài kỳ lạ nhất quyết hy sinh bản thân cứu sống con: Bao la tình mẫu tử - Ảnh 4
Hai mẹ con chữa trị bệnh. Ảnh: Dân Trí

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đặng Triệu Hùng, khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y cho biết: "Bệnh nhân Hậu được chẩn đoán u hàm mặt. Do để quá lâu không điều trị nên khối u đã quá lớn, khối u xâm lấn phức tạp, gây biến dạng xương sọ, xương răng hàm mặt.

Là người trực tiếp kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Thơm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y ái ngại chia sẻ: Cũng là một người mẹ, tôi hiểu và đồng cảm với tâm tư của chị Hậu. Chị đã quyết tâm nhường cơ hội chữa trị cho con trai, mà để mặc bản thân mình phải chịu sự đau đớn, dày vò của bệnh tật.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên,câu chuyện về một sản phụ còn rất trẻ ở Hà Tĩnh bị viêm màng não, chấp nhận cái chết để con được sống khiến cư dân mạng cảm phục, xót xa.

Mấy ngày sau ca mổ lấy con, mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Nguyễn Thị Tiên (25 tuổi, ngụ thôn 6, xã Gia Phố, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) đã vĩnh viễn rời xa cõi trần, trút hơi thở cuối cùng khi chưa một lần được nhìn thấy mặt con trai.

Đau xót người mẹ với hình hài kỳ lạ nhất quyết hy sinh bản thân cứu sống con: Bao la tình mẫu tử - Ảnh 5

Sự hy sinh của mẹ đã giúp đứa bé được an toàn. Ảnh: Thanh Niên

Trước ca mổ, sức khỏe của chị Tiên yếu hẳn, lúc tỉnh, lúc mê. Khi đứng trước ca mổ đầy khó khăn, vợ kiên quyết, nếu vợ có mệnh hệ gì thì hãy cứu lấy con trai trước. “Vợ chấp nhận hy sinh để con được sống. Nghe vợ nói vậy, nước mắt tôi cứ trào ra”, anh Nam kể.

Ca mổ lấy thai thành công, bé trai nặng 3,3 kg chào đời an toàn nhưng người mẹ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sau đó không còn cách nào để cứu sống.

Xúc động vì câu chuyện trên, nhiều người đã bày tỏ, “Thương con quá, không cầm nổi nước mắt… Mong con bình an lớn lên, mẹ Tiên vĩ đại sẽ luôn phù hộ cho con”, “Thương lắm đi thôi, cuộc sống thật nghiệt ngã. Bé yêu thật mạnh mẽ nha con”!

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