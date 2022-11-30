Nhắc đến sự việc này, lãnh đạo UBND xã Đắk Wil xót xa cho biết, chính hoàn cảnh gia đình và nhận thức của những người có liên quan còn hạn chế nên cô bé phải chịu đựng hành vi của người cha suốt thời gian dài.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, một bé gái 10 tuổi bị chính cha ruột xâm hại tình dục. Sự việc kéo dài trong hơn một năm, nhưng chỉ khi mẹ bé gái từ Bình Dương về tố cáo, kẻ đồi bại mới bị bắt giữ.

Theo lời kể của vị lãnh đạo xã, H.Q.M (32 tuổi) có vợ và 4 người con. Hơn một năm trước, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên người vợ đã đến tỉnh Bình Dương để làm công nhân. Trong thời gian vợ vắng nhà, M. đã nhiều lần xâm hại con gái lớn, 10 tuổi.

Thậm chí, khi tâm sự với cô ruột về việc mình bị xâm hại, người cô của nạn nhân cũng không dám đứng lên tố cáo vì sợ bị đánh.

"Cả gia đình đối tượng sống cùng nhà, trong đó có cả ông bà nội. Tuy nhiên mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không khăng khít nên dù chỉ cách nhau một bức tường, cháu bé vẫn bị bố xâm hại mà ông bà không biết. Đặc biệt, đối tượng rất hung hăng, đã có lần đánh vợ đến gãy tay nên khi biết chuyện, cô ruột của nạn nhân không dám tố cáo", vị lãnh đạo UBND xã Đắk Wil đau lòng nhắc về sự việc.

Khi cha ruột là... yêu râu xanh

Chia sẻ thông tin trên Báo Tuổi Trẻ, đã nhiều năm trôi qua nhưng bà Lê Thị Kim Oanh (Trung tâm tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên, Hội Luật gia Việt Nam) vẫn chưa thôi nỗi ám ảnh về câu chuyện của cháu N.T. (ngụ huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) bị chính cha ruột xâm hại tình dục trong nhiều năm trời.

Cơ quan điều tra làm việc một vụ án xâm phạm tình dục trẻ em. Ảnh: Người Lao Động

14 tuổi, T. lớn phổng phao, nhan sắc xinh đẹp cũng là lúc em thấy bố có những hành vi lạ với mình. Dần dần, ông khống chế con gái bằng vũ lực và bắt con phải quan hệ tình dục với mình. Sự việc sau đó bị mẹ T. phát hiện. Thay vì lên tiếng bảo vệ con, bà lại chọn cách im lặng. Bà nói với con: "Bố là người có thế lực, nói ra rất phiền phức, lại bị người ta chê cười...".

Uất hận quá, T. đã uống thuốc ngủ tự tử để chấm dứt bi kịch của đời mình. T. không chết vì được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Cho đến khi mẹ T. tìm đến các tổ chức xin tư vấn để bảo vệ con mình thì đã quá muộn. T. thoát chết nhưng đã hóa điên vì trầm cảm trong thời gian dài.

Theo thống kê, cứ 8 giờ lại có một trẻ em bị xâm hại tình dục, mỗi năm nạn xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng khoảng 20% và gần 60% đối tượng thực hiện hành vi xâm hại là người thân, người quen...

Cũng theo Báo VietNamNet, bé Hà là con của anh B. (SN 1970, kinh doanh tự do) và chị N. (SN 1990, nội trợ). Nhà chị N. gần với nhà mẹ chồng nên những lúc có việc bận, chị vẫn thường gửi con sang nhờ mẹ chồng trông hộ.

Mẹ chồng chị tuổi cao sức yếu đang sống cùng gia đình người con trai cả (anh chồng của chị N.), năm nay 44 tuổi. Điều đáng nói là người đàn ông này có tiền sử bị bệnh thần kinh.

10 giờ sáng ngày xảy ra vụ việc, chị N. bế bé Hà sang gửi mẹ chồng để đi chợ. Lúc này, ở nhà mẹ chồng chị, chỉ có người anh chồng đang ở nhà. Vợ con anh này đều đã đi học, đi làm từ sáng sớm.

Sau khi quay về, chị N. thấy con gái đang ngủ. Tuy nhiên, bé Hà thường xuyên bị giật mình, kêu khóc. Chị đưa con đến khám ở BV Nhi Trung ương. Tại đây, trong quá trình bé ở lại viện để điều trị bệnh hô hấp, các bác sĩ phát hiện vùng kín của nạn nhân bị sưng nề cấp, tấy đỏ. Bác sĩ nghi ngờ bé đã bị xâm hại tình dục.

Khi chị N. về hỏi mẹ chồng thì bà mới vừa khóc vừa kể con trai mình (bác ruột của bé Hà) xâm hại cháu gái nhưng vì nhiều lý do bà đã im lặng.

Việc trẻ em gái bị xâm hại tình dục, một phần xuất phát từ chính hoàn cảnh của nạn nhân. Điều đó cũng cho thấy nhận thức của chính nạn nhân và gia đình, xã hội vẫn là quan trọng nhất trong việc phòng chống xâm hại tình dục.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Wil, ngay khi bị bố ruột xâm hại, nếu bé gái có thể tố cáo đến cơ quan chức năng thì nỗi đau đớn, hành hạ sẽ không kéo dài hơn một năm trời.

Bên cạnh đó, nếu ông bà nội cháu bé quan tâm, để ý cháu, thì có lẽ người bố sẽ không thể thực hiện hành vi đồi bại. Và đặc biệt, nếu người cô ruột mạnh mẽ hơn thì đã lập tức đứng lên bảo vệ cháu gái của mình.