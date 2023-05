Theo thông tin từ Báo Dân Trí, "trong vụ án này, công an khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu như không có đơn tố cáo của bị hại thì không có căn cứ khởi tố. Sau khi bị hại rút đơn tố cáo, công an đình chỉ vụ án theo quy định", lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho hay.

Cơ quan công an điều tra vụ án. Ảnh: VietNamNet

Ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cũng cho biết, đã rút đơn tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng không khởi tố ông Võ Văn Điệp (40 tuổi, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm), người mang dao vào trường đe dọa, làm nhục ông Thống. Ông Thống cũng nói rõ, phụ huynh đã nhận ra lỗi lầm của mình, trong công tác giáo dục cần phải bao dung: