Thông tin mới vụ phụ huynh vác dao vào trường, bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi: Hiệu trưởng rút đơn, đình chỉ vụ án

Xã hội 30/11/2022 15:04

Sau thời gian điều tra, làm rõ vụ án phụ huynh cầm dao vào trường, uy hiếp, đe dọa nhiều giáo viên, cơ quan chức năng đã quyết định đình chỉ vụ án.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, "trong vụ án này, công an khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu như không có đơn tố cáo của bị hại thì không có căn cứ khởi tố. Sau khi bị hại rút đơn tố cáo, công an đình chỉ vụ án theo quy định", lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho hay.

Thông tin mới vụ phụ huynh vác dao vào trường, bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi: Hiệu trưởng rút đơn, đình chỉ vụ án - Ảnh 1
Cơ quan công an điều tra vụ án. Ảnh: VietNamNet

Ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cũng cho biết, đã rút đơn tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng không khởi tố ông Võ Văn Điệp (40 tuổi, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm), người mang dao vào trường đe dọa, làm nhục ông Thống. Ông Thống cũng nói rõ, phụ huynh đã nhận ra lỗi lầm của mình, trong công tác giáo dục cần phải bao dung:

Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, ông Thống cho hay: "Phía cơ quan công an đã mời tôi và ông Điệp đến làm việc, tại đây ông Điệp nhận sai, xin lỗi tôi nên tôi làm đơn đề nghị không khởi tố vụ án"

"Phụ huynh họ cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, hơn nữa trong công tác giáo dục mình cũng phải bao dung, đồng thời để ổn định tình hình trên địa bàn, chính vì vậy vừa rồi tôi đã rút đơn tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng không khởi tố vị phụ huynh", ông Phan Đình Thống cho biết.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet trước đó, vào 13h30 phút ngày 31/10, ông Võ Văn Điệp (SN 1982, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm) đi xe máy chở con và mang theo 1 con dao đến phòng làm việc của thầy Thống, dùng dao đe dọa, chửi bới và yêu cầu thầy ra khu vực sảnh chào cờ, bắt thầy quỳ xuống.

Thông tin mới vụ phụ huynh vác dao vào trường, bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi: Hiệu trưởng rút đơn, đình chỉ vụ án - Ảnh 2
Trường tiểu học tại địa bàn. Ảnh: Dân Trí

Điệp dùng dao đe dọa, chửi bới và yêu cầu thầy Thống xin lỗi 2 con của Điệp. Do sợ hãi nên thầy phải thực hiện theo yêu cầu của Điệp trước sự chứng kiến của nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường. Theo cơ quan điều tra, thầy Thống phải quỳ trước sảnh chào cờ khoảng 6 phút.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này xuất phát từ việc trường thu Bảo hiểm Y tế bắt buộc chưa đạt chỉ tiêu nên đã phát loa nêu tên các học sinh chưa nộp tiền.

Cơ quan điều tra xét thấy hành vi của Võ Văn Điệp đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác. Tại cơ quan điều tra, Võ Văn Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Hương Sơn sau đó đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Điệp (SN 1982, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm) về tội “làm nhục người khác” quy định tại khoản 1, điều 155, bộ luật Hình sự.

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