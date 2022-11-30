UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với hiệu trưởng này do vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tiền Phong, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nhận được đơn của bà P.T.T (58 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tố giác ông T.C.N (49 tuổi) - Hiệu trưởng trường tiểu học B Mỹ An về hành vi “Làm nhục người khác”.

Quá trình điều tra, Công an huyện Chợ Mới xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến đầu năm 2021, ông T.C.N và bà T. có quan hệ tình cảm. Hai người có những lần điện thoại video với nhau. Lúc đó, ông T.C.N đã chụp ảnh khỏa thân của bà T. lưu về máy để làm "kỷ niệm”.

Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, ông T.C.N không muốn níu kéo mối quan hệ với bà T. Thế nên vào ngày 12/02/2020, ông T.C.N đã gửi 3 hình ảnh khỏa thân của bà T. (đã được ông lưu trước đó) với mục đích dọa để bà này không điện thoại, nhắn tin làm phiền ông nữa.

Trường tiểu học B Mỹ An. Ảnh: Dân Trí

Theo Công an huyện Chợ Mới, ông T.C.N chỉ gửi các tấm ảnh nhạy cảm nói trên cho bà T. Ông này không gửi ảnh lên mạng xã hội hoặc gửi cho người khác làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà T.

"Do đó, hành vi của Trần Cao N. không cấu thành tội phạm Làm nhục người khác được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự", Công an huyện Chợ Mới nêu lý do không khởi tố vụ án.

Cũng theo Báo Dân Trí cho hay, đhiều 28/11, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới (An Giang), cho biết cơ quan này đang làm quy trình để điều chuyển cán bộ đối với ông Trần Cao N. (49 tuổi), hiệu trưởng Trường tiểu học B Mỹ An.

Hiệu trưởng Trường tiểu học B Mỹ An cũng bị Đảng ủy xã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Đối với nội dung bà T. tố cáo ông N. mượn tiền 3 lần (120 triệu đồng), Phòng Giáo dục và Đào tạo Chợ Mới, cho rằng việc này không có người làm chứng, không có biên nhận nên không chứng minh được.

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