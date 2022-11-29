Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn theo dõi bức xúc bày tỏ, việc đúng sai thế nào pháp luật sẽ xử nhưng trong vụ tai nạn này tài xế lùi xe rất ẩu, gây ra cái chết quá thương tâm cho ba mẹ con đi xe máy. Theo bạn Hoàng Thành, "tài xế lùi xe cả 100m trên quốc lộ mà không quan sát kỹ là quá bậy. Chính sự chủ quan của tài xế xe tải đã gây đau thương, tan nát một gia đình khi chồng mất vợ, con mất mẹ, cha mất con, người thân mất người thân.

Theo lời khai, vì để quên điện thoại, tài xế lúc này đã đột ngột dừng xe rồi lùi lại 100m nhằm xuống quán lấy món đồ, hậu quả khiến 3 mẹ con tử vong nghiêm trọng. Lúc này tài xế nghĩ gì?

Bạn Doãn Thắng từng là phụ xe tải chạy tuyến Bắc - Nam nhiều năm cho biết: Theo kinh nghiệm của anh, không bao giờ có chuyện xe tải lùi mà phụ xe lại không xuống để xi nhan, cảnh báo cho lái xe. Nhất là khi xe muốn lùi cả 100m.

Lúc này tài xế nghĩ gì? Không gì có thể bù đắp được nỗi đau ấy. Cần xử nghiêm để làm gương, răn đe tài xế khác"

"Điều vô lý ở đây là chả ai lùi xe 100m để lấy cái điện thoại bỏ quên khi có phụ xe. Bởi khi có phụ xe thì anh ta sẽ nhảy xuống chạy lại quán để lấy còn nhanh hơn nhiều.

Đề nghị các cơ quan chức năng làm cho rõ thông tin lời khai của tài xế xe tải chứ người trong ngành nghe quá vô lý và không thể chấp nhận được...", Doãn Thắng cho hay.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Chung ý kiến, khán giả Hoàng Vũ cho rằng khi xe chạy cách quán để quên điện thoại chỉ 100m, vậy sao tài xế không tấp xe vào lề, rồi tự mình chạy bộ hoặc để phụ xe đến quán lấy điện thoại bỏ quên. "Còn muốn lùi xe thì phải có người cảnh báo chứ?

Bạn Thanh Mai cho rằng khi đã cầm lái, các tài xế luôn phải lường trước hậu quả để mà tránh. Chỉ do tài xế chủ quan, ẩu, khinh thường tai nạn… mà gây ra biết bao cái chết thương tâm.

"Tôi đọc bài báo nói về vụ tai nạn mà không cầm được nước mắt. Đi xe tải mà trong đầu nghĩ mình đang đi xe đạp thì nguy hiểm rồi. Ngồi trên cabin có tới hai phụ xe, không một ai nhảy xuống để ra hiệu lùi xe thì tàn nhẫn quá".

Tai nạn thương tâm khi xe tải lùi. Ảnh: Người Lao Động

"Anh tài xế này coi cái điện thoại để quên quan trọng hơn mạng sống con người. Quên là quay lại liền, kiểu như có không ít tài xế đi đường bay rớt cái nón, chỉ biết cái nón mà quay xe tức thì chứ không hề biết người đang lưu thông phía sau".- một người ở Đà Nẵng bày tỏ.

Theo bạn Thoại Châu, chính sự bất cẩn, lơ là, xem thường mạng sống người khác, xem thường pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của tài xế là nguyên nhân gây ra bao cái chết oan uổng, tang thương cho gia đình người khác.

"Đôi lúc tôi tự hỏi rằng người Việt khi lên xe, khi lùi xe thật sự trong đầu tài xế có nghĩ rằng tai họa do mình gây ra luôn sắp đến không. Thà nghĩ rằng mình sắp gây tai nạn để mà cẩn thận ngó trước nhìn sau, còn hơn chủ quan mà xảy ra tai nạn thật thì ai sẽ thiệt thòi.

Đọc nhiều thông tin về những vụ tai nạn giao thông mà tài xế ngô nghê nói là quên này, sót cái kia. Mạng sống bên ngoài xe tải rất nhiều mà tài xế cứ ngô nghê bảo quên và thiếu sót này nọ. Có biết rằng nếu chỉ tích tắc lỗi, tài xế có thể gây thảm họa chết người không.

Xót xa đám tang 3 mẹ con tử vong do bị xe tải tông ở Phú Yên. Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, vụ tai nạn giao thông thương tâm này xảy ra vào chiều 26.11 trên tuyến QL1 đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, Phú Yên.

Vào thời điểm trên, ô tô tải biển số 76H-013.18 do tài xế Trần Hữu Dương (35 tuổi, trú tại H.Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng bắc - nam, khi đến đoạn đường này thì tài xế Dương dừng xe lại rồi cho xe chạy lùi khiến ô tô tải va chạm với xe gắn máy mang biển số 79V1-41232. Hậu quả, 3 mẹ con bà T. đi trên xe máy cùng tử vong.

Được biết, sáng 26.11, bà T. cùng 2 con đi xe máy từ Khánh Hòa ra Bình Định thăm người con trai cả đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị đóng tại địa bàn tỉnh Bình Định. Trên đường về, thì cả 3 mẹ con bà T. gặp nạn, cùng tử vong.

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nói trên gồm bà N.T.T (41 tuổi) và 2 con: N.Đ.K (17 tuổi) N.X.N (6 tuổi), cùng trú tại xã Vạn Bình, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Theo một số hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của các hộ dân gần hiện trường, nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định.