Cay đắng: Không còn tiền đưa, gã đàn ông xuống tay dã man với ‘vợ hờ’ rồi trốn khỏi hiện trường

Xã hội 30/11/2022 20:33

Khi chị M. không còn tiền đưa, hai bên cự cãi, bất ngờ Giang dùng dao khống chế, cứa cổ chị M., trước đó, người này đã nhiều lần đe dọa vợ.

Theo thông tin từ Báo Công lý, ngày 30/11, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Giang (SN 1980) trú tại xóm Báy, xã Phú Cường (Tân Lạc, Hòa Bình) về tội giết người.

Nguyễn Mạnh Giang bị TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích vào năm 2015. Tính đến thời điểm phạm tội mới, Nguyễn Mạnh Giang chưa được xóa án tích nên bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Cay đắng: Không còn tiền đưa, gã đàn ông xuống tay dã man với ‘vợ hờ’ rồi trốn khỏi hiện trường - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Mạnh Giang tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Báo Công lý

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Giang chung sống như vợ chồng với chị Bùi Thị M. (SN 1983), trú tại xóm Báy, xã Phú Cường từ năm 2018. Cuộc sống của cặp đôi này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, M. nhiều lần bị Giang đánh đập không thương tiếc. Giang còn đe dọa sẽ giết chị M. nếu làm trái ý mình.

Sáng 11/5/2022, Giang nói chị M. đưa cho mình 2 triệu đồng để về quê có việc gia đình. Tuy nhiên chị M. không còn tiền nên giữa 2 người xảy ra cãi nhau. Bất ngờ Giang khống chế, dùng dao cứa cổ chị M. Chị M. nén đau vùng vẫy cầu cứu người xung quanh. Nghe tiếng kêu thất thanh, hàng xóm chạy lại kịp thời đến giải cứu chị M. Thấy nhiều người đến, Nguyễn Mạnh Giang bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chị M. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu. Giang sau khi rời khỏi hiện trường được vận động đã đến cơ quan công an đầu thú. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Giang 12 năm tù về tội giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, rất nhiều những vụ án ‘vợ chồng hờ’ mâu thuẫn về tiền bạc đã xảy ra.

Ngày 16.2, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) di lý ra TP.Đà Nẵng một bị can trốn truy nã sau khi lừa vợ hờ 85 triệu đồng.

Công an H.Hòa Vang cho biết Nguyễn Viết Cường (34 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) bị khởi tố, truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2019, trong thời gian làm ăn, kinh doanh tự do tại H.Hòa Vang, Cường có quan hệ tình cảm với chị N.T.N. (29 tuổi), cả hai sống với nhau như vợ chồng và có một con chung.

Tháng 10.2019, Cường cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N rồi bỏ trốn. Qua thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 22.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Hoà Vang ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Viết Cường, đến ngày 10.2 ra lệnh truy nã với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

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