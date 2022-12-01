Ngày 1.12, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến Trường THPT Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) để xác minh vụ việc một nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm, sau đó clip đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo Thanh Niên, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm được cho là xảy ra tại TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chưa dừng lại, hai nữ sinh còn dùng nón bảo hiểm liên tục đánh vào đầu và người của nạn nhân, đồng thời hô to “mày muốn nói không?”. Khi nón bảo hiểm vuột khỏi tay thì hai nữ sinh tiếp tục dùng tay chân đấm đá vào bạn mình.

Đoạn clip dài 18 giây cho thấy hai nữ sinh đã dùng tay, chân liên tục đánh vào một nữ sinh khác đang nằm dưới đường, hai tay ôm đầu, người cuộn tròn lại.

Khu vực xảy ra sự việc tại một tuyến đường trong Khu công nghiệp Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Vụ việc có sự chứng kiến của một số học sinh, nhưng không ai vào căn ngăn.

Công an vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ clip học sinh đánh nhau. Ảnh: Thanh Niên

Đăng tải trên Báo Người Đưa Tin cũng cho hay, liên quan đến sự việc trên, ông Lê Trần Anh Tuấn cho biết, sau khi nắm được thông tin đoạn clip, sáng 30/11 nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp 10A12 mời 2 học sinh liên quan lên làm việc, yêu cầu viết tường trình.

“Qua xác minh ban đầu, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa em T.T.N.G lớp 10A12, Trường THPT Phú Mỹ và em N.T.D., học cùng lớp.

Đến sáng nay, qua bản tưởng trình của hai em, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh của 2 em lên trao đổi, làm rõ thêm sự việc”, ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cho hay, nhà trường cũng đã có báo cáo ban đầu gửi gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Tuấn, hiện Ban Giám hiệu nhà trường vẫn đang tiếp tục xác minh, phối hợp cùng công an làm rõ thêm sự việc, cùng những người liên quan. Sau khi có kết quả, sẽ căn cứ theo quy định để xử lý.