Bà Rịa - Vũng Tàu: Hung hăng đánh bạn giữa đường bằng mũ bảo hiểm, công an vào cuộc điều tra

Xã hội 01/12/2022 13:51

Nhà trường và công an đang phối hợp xác minh vụ việc một nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng dã man bằng nón bảo hiểm thông qua đoạn clip xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo Thanh Niên, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm được cho là xảy ra tại TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Ngày 1.12, Công an TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đến Trường THPT Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) để xác minh vụ việc một nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm, sau đó clip đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hung hăng đánh bạn giữa đường bằng mũ bảo hiểm, công an vào cuộc điều tra - Ảnh 1
Nữ sinh đánh bạn bằng mũ bảo hiểm. Ảnh: Người Đưa Tin

Đoạn clip dài 18 giây cho thấy hai nữ sinh đã dùng tay, chân liên tục đánh vào một nữ sinh khác đang nằm dưới đường, hai tay ôm đầu, người cuộn tròn lại.

Chưa dừng lại, hai nữ sinh còn dùng nón bảo hiểm liên tục đánh vào đầu và người của nạn nhân, đồng thời hô to “mày muốn nói không?”. Khi nón bảo hiểm vuột khỏi tay thì hai nữ sinh tiếp tục dùng tay chân đấm đá vào bạn mình.

Khu vực xảy ra sự việc tại một tuyến đường trong Khu công nghiệp Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Vụ việc có sự chứng kiến của một số học sinh, nhưng không ai vào căn ngăn.

 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hung hăng đánh bạn giữa đường bằng mũ bảo hiểm, công an vào cuộc điều tra - Ảnh 2
 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hung hăng đánh bạn giữa đường bằng mũ bảo hiểm, công an vào cuộc điều tra - Ảnh 3
Công an vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ clip học sinh đánh nhau. Ảnh: Thanh Niên

Đăng tải trên Báo Người Đưa Tin cũng cho hay, liên quan đến sự việc trên, ông Lê Trần Anh Tuấn cho biết, sau khi nắm được thông tin đoạn clip, sáng 30/11 nhà trường đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp 10A12 mời 2 học sinh liên quan lên làm việc, yêu cầu viết tường trình.

“Qua xác minh ban đầu, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa em T.T.N.G lớp 10A12, Trường THPT Phú Mỹ và em N.T.D., học cùng lớp.

 

Đến sáng nay, qua bản tưởng trình của hai em, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh của 2 em lên trao đổi, làm rõ thêm sự việc”, ông Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cho hay, nhà trường cũng đã có báo cáo ban đầu gửi gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Tuấn, hiện Ban Giám hiệu nhà trường vẫn đang tiếp tục xác minh, phối hợp cùng công an làm rõ thêm sự việc, cùng những người liên quan. Sau khi có kết quả, sẽ căn cứ theo quy định để xử lý.

Phát hiện một nữ sinh bị đánh trầy trật và đe dọa trong phòng nội trú: gia đình bất ngờ vì trường không tố cáo

Phát hiện một nữ sinh bị đánh trầy trật và đe dọa trong phòng nội trú: gia đình bất ngờ vì trường không tố cáo

Sau khi cha mẹ học sinh lên trường làm rõ chuyện, nhà trường bước đầu có phương án xử lý.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường Bà Rịa - Vũng Tàu đánh nhau

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc