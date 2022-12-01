Xúc động lời chia tay trong giờ tan ca cuối cùng của hơn 1000 công nhân nghỉ việc trước Tết: Buồn thay những bước chân nặng trĩu nhìn lại nơi nhiều năm gắn bó

Nhiều công nhân ở công ty TNHH Tỷ Hùng (ở quận Bình Tân, TP.HCM) đã có ca làm việc cuối cùng, kết thúc nhiều năm gắn bó, lòng nặng trĩu.

Chiều tan ca, ánh mắt đượm buồn, những bước chân nặng trĩu nhìn lại nơi nhiều năm gắn bó, xúc động nói lời chia tay. Đăng tải trên Báo Thể Thao và Văn Hóa, hôm 30/11 cũng là ngày làm việc cuối cùng sau thời gian công ty TNHH Tỷ Hùng thông báo chấm dứt hợp đồng với 1.185 công nhân. Mọi người chính thức thu dọn đồ đạc, rời công ty sau nhiều năm làm việc. 16h30 tan ca nhưng ngày tan ca này khác lắm, ngày tan ca cuối cùng của rất nhiều công nhân tại công ty hôm nay. Một nữ công nhân cho biết sau khi nghỉ việc chị tạm thời nghỉ ở nhà chứ chưa biết đi làm việc gì khác. "17 năm làm việc, không nói trước được mình nghỉ khi nào, lần nghỉ việc này rất bất ngờ" - nữ công nhân bày tỏ.

Ra về mà lòng nặng trĩu, chị Hường (40 tuổi, Đồng Tháp) cho biết trước khi ra về từ quản lý cấp cao đến công nhân đều khóc. "Buồn rồi mất việc khiến ai cũng hụt hẫng. Mất việc rồi, cuộc sống giờ gì cũng khó khăn hết trơn. Tết nhất đến nơi rồi, đâu có ai chịu nhận người mới làm việc. Nếu có thể thì qua Tết kiếm chỗ ổn định làm hoặc lĩnh vé số đi bán". Công nhân ở công ty. Ảnh: Dân Trí Những bước chân nặng nề rời đi, những giọt nước mắt xót xa rơi xuống, những cái vẫy tay chào tạm biệt không hẹn ngày gặp lại. Rời đi, những công nhân này mang theo cả những nhọc nhằn, khó khăn trong ngày mai vô định.

Khác với những ngày làm việc trước đó, khi cánh cửa công ty mở ra thay vì từng tốp công nhân tranh thủ rời công ty về nhà sau một ngày làm việc vất vả, hôm nay, họ đều nán lại một chút trước cổng công ty. Phiên họp chợ mua bán hàng ngày trước cổng cũng chẳng còn rộn rã, ai nấy đều ngậm ngùi nhìn xung quanh rồi lủi thủi ra về. Những công nhân nán lại chia sẻ với nhau những kỉ niệm. Ảnh: Tuổi Trẻ Chị công nhân T.T. (31 tuổi) cũng không giấu nổi nỗi buồn chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, chị cho hay: "Mấy nay cha tôi bệnh, có lúc tưởng không qua khỏi rồi. Cũng không có tâm trạng nào để vui. Cha bệnh, mình thì thất nghiệp. Ngày nào tan ca cũng về nhà liền. Nhưng hôm nay chắc là ngày cuối cùng còn gặp chị em chung xưởng nên ráng ở lại", chị T. cho biết. Nhiều người không cầm được nước mắt. Ảnh: Thể Thao và Văn Hóa Theo Báo Dân Trí thông tin trước đó, công ty TNHH Tỷ Hùng thông báo do ảnh hưởng tình hình kinh tế, các khách hàng chính của công ty bị thiệt hại nặng nề dẫn đến việc không có đơn hàng. Dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng công ty gặp nhiều khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, không thể khôi phục sản xuất như kế hoạch đề ra. Công ty quyết định thu hẹp sản xuất và chấm dứt hợp đồng lao động với 1.185 người ở khối sản xuất và các bộ phận gián tiếp phục vụ sản xuất, trong đó có 50% lao động là nữ ngoài 40 tuổi. Do đó, nhiều công nhân đã phải dừng việc trong giai đoạn cuối năm, Tết đến cận kề. Công ty cũng cam kết chi trả các chế độ trợ cấp thôi việc là 2 tháng tiền lương cho lao động bị cắt giảm, chi trả toàn bộ lương tháng 11 và chi trả tiền thưởng năm 2022 với mức thưởng 1 tháng lương nếu làm đủ 12 tháng trong 1 năm làm việc. Rời đi, những công nhân này mang theo cả những nhọc nhằn, khó khăn trong ngày mai vô định.

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