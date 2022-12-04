Bình Định: Xót xa nam sinh bất ngờ tử vong khi thi chạy cự ly 200m, nghi ngờ vấn đề sức khỏe

Xã hội 04/12/2022 13:52

Trong cuộc thi chạy, nam sinh bất ngờ tử vong, nghi ngờ các vấn đề về sức khỏe.

Theo VTC News, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, em L.A.T, học sinh lớp 12A1 của Trường THPT Phù Cát 3 tử vong trong lúc thi chạy do nhà trường tổ chức vào ngày 27/11.

Em T. là thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy.

Ông Tuấn cho biết thêm, theo thông tin Trường THPT Phù Cát 3 báo cáo, vụ việc xảy ra khi trường này tổ chức thi chạy theo kế hoạch chung để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Bình Định. Em T. tham gia thi chạy cự ly 200 m nhưng mới chạy khoảng 170 m thì gặp sự cố.

"Sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định hỗ trợ tích cực nhưng em T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nhà trường đã phối hợp với Công an huyện Phù Cát, Viện kiểm sát thực hiện các bước xử lý vụ việc theo quy định", ông Tuấn cho biết.

Bình Định: Xót xa nam sinh bất ngờ tử vong khi thi chạy cự ly 200m, nghi ngờ vấn đề sức khỏe - Ảnh 1
Trường THPT Phù Cát 3 nơi em L.A.T. đang học. Ảnh: VTC News

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan pháp y, viện kiểm sát yêu cầu giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, gia đình cho rằng em T. bị đột tử nên làm đơn bảo lãnh xin không giải phẫu để đưa em T. về nhà lo hậu sự.

"Theo khám bên ngoài, bác sĩ kết luận sơ bộ em T. không bị các tác động ngoại lực bên ngoài. Lúc thi chạy cũng không xảy ra va chạm với ai.

Đây là sự việc ngoài ý muốn. Chúng tôi rất đau lòng và xin chia buồn cùng với gia đình em T.. Chúng tôi mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này", ông Tuấn chia sẻ.

 

Bắt quả tang vợ 19 tuổi đi nhà nghỉ với bồ U60 vì ‘áp lực’: chồng ‘chốt hạ’ câu đầy chí lý kết thúc drama

Bắt quả tang vợ 19 tuổi đi nhà nghỉ với bồ U60 vì ‘áp lực’: chồng ‘chốt hạ’ câu đầy chí lý kết thúc drama

Người chồng được khen có cách ứng xử khéo léo cùng thái độ bình tĩnh khi xử lý mâu thuẫn ngoại tình nghiêm trọng của gia đình khiến sự việc không đi quá xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Định tai nạn đột quỵ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc