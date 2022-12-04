Trong cuộc thi chạy, nam sinh bất ngờ tử vong, nghi ngờ các vấn đề về sức khỏe.

Theo VTC News, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, em L.A.T, học sinh lớp 12A1 của Trường THPT Phù Cát 3 tử vong trong lúc thi chạy do nhà trường tổ chức vào ngày 27/11.

Em T. là thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy.

Ông Tuấn cho biết thêm, theo thông tin Trường THPT Phù Cát 3 báo cáo, vụ việc xảy ra khi trường này tổ chức thi chạy theo kế hoạch chung để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Bình Định. Em T. tham gia thi chạy cự ly 200 m nhưng mới chạy khoảng 170 m thì gặp sự cố.

"Sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định hỗ trợ tích cực nhưng em T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nhà trường đã phối hợp với Công an huyện Phù Cát, Viện kiểm sát thực hiện các bước xử lý vụ việc theo quy định", ông Tuấn cho biết.

Trường THPT Phù Cát 3 nơi em L.A.T. đang học. Ảnh: VTC News

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan pháp y, viện kiểm sát yêu cầu giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, gia đình cho rằng em T. bị đột tử nên làm đơn bảo lãnh xin không giải phẫu để đưa em T. về nhà lo hậu sự.

"Theo khám bên ngoài, bác sĩ kết luận sơ bộ em T. không bị các tác động ngoại lực bên ngoài. Lúc thi chạy cũng không xảy ra va chạm với ai.

Đây là sự việc ngoài ý muốn. Chúng tôi rất đau lòng và xin chia buồn cùng với gia đình em T.. Chúng tôi mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này", ông Tuấn chia sẻ.

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