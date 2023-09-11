Bắt nóng 2 đối tượng xông vào tận nhà giật sợi dây chuyền của một phụ nữ, trị giá hàng chục triệu đồng

Xã hội 11/09/2023 14:45

Người phụ nữ đang ngồi trong nhà thì có 2 đối tượng chạy xe máy áp sát xe rồi nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ và nhanh chóng tẩu thoát.

 

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 11/9, Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Bùi Văn Tình (28 tuổi) và Hồ Tuấn Anh (29 tuổi) cùng ngụ tại TP Biên Hoà để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. 

Trước đó, vào ngày 10/8, bà V.T.S. (quê Tiền Giang) đến nhà con gái tại khu phố 10, phường Hố Nai, TP Biên Hoà để thăm con và ở chơi. 

Bắt nóng 2 đối tượng xông vào tận nhà giật sợi dây chuyền của một phụ nữ, trị giá hàng chục triệu đồng - Ảnh 1
2 đối tượng Bùi Văn Tình (28 tuổi) và Hồ Tuấn Anh (29 tuổi) tại cơ quan Công An. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Lúc này, bà S. đang ngồi bên trong nhà thì bất ngờ có 1 đối tượng đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xông vào giật phăng sợi dây chuyền mà bà đang đeo trên cổ. Sau đó đối tượng này nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài rồi leo lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát. Sau đó, gia đình bà S. đã trình báo toàn bộ vụ việc cho lực lượng chức năng địa phương. 

Theo Vietnamnet, nhận được tin báo, Công an TP Biên Hòa đã cử trinh sát phối hợp với công an phường Hố Nai nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera truy tìm các đối tượng.

Sau khoảng 1 tháng, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ được 2 nghi can thực hiện vụ cướp trên.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua làm việc, công an xác định sợi dây chuyền của bà S. mà các đối tượng giật trị giá hàng chục triệu đồng.

Nóng: Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản ở tiệm vàng Hà Nội

Nóng: Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản ở tiệm vàng Hà Nội

Công an quận cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp tài sản giật dây chuyền tin mới

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 26 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 26 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới