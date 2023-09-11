Bắt nóng 2 đối tượng xông vào tận nhà giật sợi dây chuyền của một phụ nữ, trị giá hàng chục triệu đồng

Người phụ nữ đang ngồi trong nhà thì có 2 đối tượng chạy xe máy áp sát xe rồi nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ và nhanh chóng tẩu thoát.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 11/9, Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Bùi Văn Tình (28 tuổi) và Hồ Tuấn Anh (29 tuổi) cùng ngụ tại TP Biên Hoà để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 10/8, bà V.T.S. (quê Tiền Giang) đến nhà con gái tại khu phố 10, phường Hố Nai, TP Biên Hoà để thăm con và ở chơi.

2 đối tượng Bùi Văn Tình (28 tuổi) và Hồ Tuấn Anh (29 tuổi) tại cơ quan Công An. Ảnh: Báo Dân Việt.

Lúc này, bà S. đang ngồi bên trong nhà thì bất ngờ có 1 đối tượng đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xông vào giật phăng sợi dây chuyền mà bà đang đeo trên cổ. Sau đó đối tượng này nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài rồi leo lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát. Sau đó, gia đình bà S. đã trình báo toàn bộ vụ việc cho lực lượng chức năng địa phương.

Theo Vietnamnet, nhận được tin báo, Công an TP Biên Hòa đã cử trinh sát phối hợp với công an phường Hố Nai nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera truy tìm các đối tượng.

Sau khoảng 1 tháng, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ được 2 nghi can thực hiện vụ cướp trên.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua làm việc, công an xác định sợi dây chuyền của bà S. mà các đối tượng giật trị giá hàng chục triệu đồng.

Nóng: Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản ở tiệm vàng Hà Nội Công an quận cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-nong-2-doi-tuong-xong-vao-tan-nha-giat-soi-day-chuyen-cua-mot-phu-nu-tri-gia-hang-chuc-trieu-dong-615833.html