Công an quận cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

Thông tin từ Báo Dân Việt cho hay, chiều 9/9, lãnh đạo Công an quận Long Biên, Hà Nội, cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

Vị lãnh đạo Công an quận cho biết, chiều cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo phông đen, quần bò, xách theo một túi màu đen đi vào tiệm vàng trên phố Vũ Xuân Thiều, giáp ranh giữa phường Sài Đồng và phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Hà Nội bị người dân cùng lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh. Dân Việt

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, thông tin cho hay, Toàn hỏi mua một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ. Khi chủ cửa hàng vừa đưa sợi dây chuyền cho nghi phạm xem thì thanh niên này bất ngờ cầm sợi dây chuyền bỏ chạy.

Chỉ huy Công an quận Long Biên cho biết bước đầu xác định hành vi của đối tượng là cướp giật tài sản. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhân viên tiệm vàng liền hô hoán, cùng người dân truy đuổi và đã bắt được nghi phạm ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm đưa về trụ sở để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

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