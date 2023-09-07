Vụ hai ngư dân ở Cà Mau bị hành hạ, đánh đập như thời trung cổ: Xét xử nhóm đối tượng, 5 bị cáo

Xã hội 07/09/2023 11:24

Với các cách hành hạ ngư dân 'như thời trung cổ', nhóm đối tượng đang bị đưa ra xét xử tại TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ trên Báo PLO, sáng nay (ngày 7-9), TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án hành hạ ngư dân trên biển Cà Mau.

Năm bị cáo trong vụ án bị truy tố về hai tội hành hạ người khác và cố ý gây thương tích. Các bị cáo gồm Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Tạc, Nguyễn Văn Tị, Nguyễn Văn Của và Sử Chí Tâm (cùng ngụ tỉnh Cà Mau).

Vụ hai ngư dân ở Cà Mau bị hành hạ, đánh đập như thời trung cổ: Xét xử nhóm đối tượng, 5 bị cáo - Ảnh 1

Năm bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 7-9. Ảnh: PLO 

Theo cáo trạng, đầu tháng 1-2022, tàu cá BT: 97993 TS của bà Phạm Thị Hà ở khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời xuất bến ra khơi đánh bắt hải sản. Trên tàu có năm bị cáo trên và hai nạn nhân là Trương Văn Trung, Lê Văn Bình. Thuyền trưởng là bị cáo Nguyễn Công Toàn.

 

Cũng theo VietNamNet, quá trình hoạt động trên biển, Trung và Bình không làm được việc nên thường xuyên bị các bị cáo dùng đuôi cá đuối, cây xúc nước đá đánh, dùng kìm bẻ răng. Đặc biệt, nhóm người này còn bắt ông Trung phải ăn cá sống.

Vụ hai ngư dân ở Cà Mau bị hành hạ, đánh đập như thời trung cổ: Xét xử nhóm đối tượng, 5 bị cáo - Ảnh 2
Nạn nhân trong vụ bạo hành được xác định là ngư dân Trương Văn Trung và ngư dân Lê Văn Bình. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 30/5/2022, hai nạn nhân được cho vào bờ với nhiều vết thương trên người. Theo kết luận của trung tâm pháp y, tỷ lệ thương tích của ông Trung do bị bạo hành là 48%.

Vào đến cửa biển Sông Đốc, cả hai nạn nhân đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc bị bạn nghề hành hạ dã man trên tàu cá. Sau đó, đoạn clip ghi lại cảnh ông Trung và ông Bình bị "tra tấn" được lan truyền trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Cơ quan điều tra làm rõ hai anh Trung và Bình bị các bị cáo trên hành hạ đánh đập nhiều ngày, bằng nhiều cách thức, trong đó, cao trào là buộc ăn cá sống, dùng kiềm nhổ răng.

 

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