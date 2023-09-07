Trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra trường hợp một nữ sinh bị đuối nước thương tâm trong khi đi bắt ốc trên sông.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 7/9, ông Nông Văn Huấn - Chủ tịch UBND xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một nữ sinh bị đuối nước thương tâm trong khi đi bắt ốc trên sông.

Trước đó vào khoảng 16h30’ ngày 6/9, cháu Vi Thị N. (học sinh lớp 7, trú xã Châu Thôn) cùng bạn ra sông Quàng để bắt ốc. Trong quá trình bắt ốc, cháu N. không may bị rơi vào vũng nước sâu dẫn đến đuối nước. Phát hiện sự việc, người bạn đi cùng đã chạy về kêu cứu mọi người. Tuy nhiên đoạn sông này xa nhà nên khi mọi người chạy ra đã không kịp ứng cứu.

Phát hiện sự việc, hai cháu nhỏ đi cùng N. chạy về nhà kêu cứu nhưng khi người lớn đến nơi thì cháu N. đã tử vong - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ Dân Trí, cũng theo ông Nông Văn Huấn, gia đình cháu N. có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ cháu đi làm công nhân ở xa, gửi con cho ông bà nội chăm sóc. Sau đợt nghỉ lễ, bố mẹ vừa đi làm, cháu N. ra sông bắt ốc thì gặp tai nạn.

Gia đình lo hậu sự cho nữ sinh xấu số - Ảnh: Dân Trí

Được biết, em gái của N. cũng mất vì bệnh nặng cách đây không lâu.

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