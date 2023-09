Tại cơ quan công an, đối tượng khai do ghen tuông nên đã chích điện rồi dùng dao đâm vào người vợ.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 6/9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết công an đang tạm giữ Hồ Văn Trí (51 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.

Tại cơ quan công an, Trí khai do ghen tuông nên đã chích điện rồi dùng dao đâm vào người vợ.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương cho hay các cơ quan chức đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố Hồ Văn Trí về tội "Giết người".

Người vợ nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, rạng sáng 2/9, Công an P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên (Bình Dương) nhận được tin báo về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7, KP.Long Bình (P.Khánh Bình).

Qua điều tra ban đầu cho thấy, trong lúc nói chuyện, Trí và vợ của mình là chị N.T.L (39 tuổi, quê An Giang) xảy ra cự cãi, mâu thuẫn. Nghi ngờ vợ có nhân tình nên Trí tức giận, lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào người vợ mình. Tiếp đó, Trí lấy dao đâm nhiều nhát vào bụng, đùi khiến nạn nhân đau đớn la hét.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Thanh Niên

Nghe tiếng la hét, con trai lớn của Trí chạy xuống can ngăn, mở cửa cho mẹ thoát ra ngoài. Thấy chị L. bị thương, hàng xóm đã nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Vụ việc chồng chích điện, dùng dao đâm vợ vì nghi có nhân tình đang được Công an tỉnh Bình Dương làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-nguoi-chong-tan-nhan-hanh-ha-vo-nhu-thoi-trung-co-vi-ghen-tuong-o-binh-duong-614736.html