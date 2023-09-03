Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, chồng nhẫn tâm chích điện, dùng dao đâm gây thương tích nặng

Xã hội 03/09/2023 15:59

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, chồng tức giận lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào người.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Trí (51 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.

Rạng sáng 2/9, Công an phường Khánh Bình, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà trọ ở tổ 7, khu phố Long Bình. Nạn nhân là bà N.T.L (39 tuổi, quê An Giang)- vợ của ông Trí.

Người nhà bà L. kể lại trước đó, trong lúc nói chuyện, vợ chồng ông Trí xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, nguyên nhân được cho là ông Trí nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên đã tức giận lấy sợi dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào người bà L.

Chưa dừng lại ở đó, ông Trí còn lấy dao đâm nhiều nhát vào bụng, đùi bà L.. Nghe tiếng mẹ la hét, người con trai lớn đã chạy xuống can ngăn, đồng thời mở cửa cho mẹ chạy ra ngoài. Bà L. sau đó đã được hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà L. rất khó khăn, hiện đang nuôi hai con, 2 tuổi và 14 tuổi. Ông Trí đang làm bảo vệ cho một siêu thị, còn bà L. thì mới xin vào làm công nhân trên địa bàn.

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, chồng nhẫn tâm chích điện, dùng dao đâm gây thương tích nặng - Ảnh 1
Vết thương trên người bà L - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, 1 vụ việc tương tự được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khiến dư luận phẫn nộ. Cụ thể, theo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Oanh (57 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) sống chung như vợ chồng với bà H.T.T.T (45 tuổi, ngụ xã Long Chánh, thị xã Gò Công, Tiền Giang).

Tối 23/5, do bà T. không cho ông Oanh ngủ chung nên hai người cãi nhau. Bực tức, ông Oanh lấy dây điện dài khoảng 2m một đầu cắm vào ổ điện, đầu còn lại chích vào cổ bà T.

Bà T. đẩy ông Oanh ra, nhưng người đàn ông tiếp tục nắm tóc, dùng dây điện chích vào sau gáy nạn nhân. Bà T. cầu xin nên Oanh mới buông tha. 

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, chồng nhẫn tâm chích điện, dùng dao đâm gây thương tích nặng - Ảnh 2
Khu vực xảy ra vụ việc ở Tiền Giang - Ảnh: VietNamNet

Sau đó, Oanh chở bà T. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để điều trị. Vụ việc được trình báo đến cơ quan công an. Sáng ngày 26/5, Oanh đến Công an đầu thú. 

Nghi phạm Oanh khai do mâu thuẫn tình cảm với bà T., nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông và chích điện với mục đích để bà T. sợ mà không ngoại tình.

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Từ khóa:   ghen tuông tin xã hội Tin đời sống

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