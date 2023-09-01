Sáng ngày 1/9, người dân phát hiện 4 người tử vong ở phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/9, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân 4 người trong một gia đình tử vong bất thường ở quận Long Biên.

Người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Người dân chứng kiến hiện trường cho biết, sáng cùng ngày, họ phát hiện 4 người tử vong ở phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên.

Hiện trươnbgf vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc, theo Dân Việt, Phòng PC01 đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng Công an quận Long Biên khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi.

"Bước đầu nhận định người chồng đã giết cả nhà sau đó treo cổ tự tử. Nguyên nhân cụ thể đang tiếp tục được làm rõ" - vị lãnh đạo này thông tin.

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