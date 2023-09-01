Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phàn Diếu Phạ (SN 1977, trú tại bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ) liên quan đến việc đối tượng dùng súng kíp bắn vợ.

Theo thông tin từ Tiền Phong, khoảng hơn 19 giờ ngày 27/8, tại lán nương của gia đình, sau khi Phạ và vợ ăn cơm xong, Phạ bảo vợ gói ít bánh để cúng rằm tháng 7, tuy nhiên chị M. không đồng ý và nói lại “gói hay không kệ mày”.

Phạ bảo M. “không gói lấy gì cho con ăn” nhưng chị M. không nghe nên hai người xảy ra cự cãi. Sau đó, Phạ bỏ đi lấy dao để vót đũa, nhưng M. vẫn tiếp tục chửi Phạ.

Do bị chửi nhiều, Phạ quát và dọa sẽ “chém cho vài phát”. Chị M. liền đi đến chỗ Phạ và lấy con dao vứt ra ngoài lán. Vì bực tức, Phạ chạy đến chỗ giường ngủ lấy một khẩu súng kíp được nhồi thuốc súng và đạn bi chĩa nòng súng về phía chị M. Thấy vậy, chị M. vén áo lên và nói “ăn thịt thì bắn đi”.

Đối tượng dùng súng kíp bắn vào người vợ - Ảnh minh hoạ: Sức khoẻ Đời sống

Bị thách thức, Phạ đứng khom lưng trên giường, kéo búa đập rồi bóp cò trong khi nòng súng vẫn đang hướng về phía vợ của y. Sau tiếng súng nổ, chị M. hét lên “chết rồi, chết rồi” và ngã xuống, phần bụng bị chảy máu. Sau đó, chị M. được các con đưa đi cấp cứu.

Vết thương trên bụng chị M - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, chị M. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Phạ là vô cùng manh động, đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người vợ của mình chỉ vì một mâu thuẫn vô cùng nhỏ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạ về hành vi giết người.

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