Cháy nhà lúc rạng sáng do chập điện, 3 bà cháu đang ngủ bị mắc kẹt

Thời điểm cháy, bà T cùng hai cháu ngoại đang ngủ trong nhà, bị mắc kẹt trong đám cháy.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, rạng sáng 1/9 xảy ra vụ cháy nhà của bà DTT (53 tuổi) ở tổ dân phố Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Thời điểm cháy, bà T cùng hai cháu ngoại đang ngủ trong nhà, bị mắc kẹt trong đám cháy.

Lúc ba bà cháu đang ngủ trong nhà thì xảy ra vụ cháy, các lực lượng chữa cháy đã kịp thời, cứu được cả ba người - Ảnh: PLO

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Hồng Lĩnh xuất hai xe cứu hỏa cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tổ chức chữa cháy, cứu người.

Các lực lượng tham gia chữa cháy đã kịp thời khống chế lửa, đưa bà T cùng hai cháu ra nơi an toàn.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa trong đêm - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, bước đầu nguyên nhân vụ cháy nhà được xác định là do chập điện.

Dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều tài sản trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi, hiện mức độ thiệt hại tài sản đang được kiểm tra, thống kê.

Cháy nhà ở Hà Nội, bà cho cháu hơn 5 tháng tuổi vào xô nhựa thả dây từ tầng cao xuống thoát nạn Sáng nay (29/8), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh trong ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-nha-luc-rang-sang-do-chap-ien-3-ba-chau-ang-ngu-bi-mac-ket-613646.html