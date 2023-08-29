Cháy nhà ở Hà Nội, bà cho cháu hơn 5 tháng tuổi vào xô nhựa thả dây từ tầng cao xuống thoát nạn

Xã hội 29/08/2023 12:11

Sáng nay (29/8), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh trong ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo thông tin từ Tiền Phong, nhận được tin báo cháy về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh trong ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) được điều động đến hiện trường.

Đến hơn 9h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cháy nhà ở Hà Nội, bà cho cháu hơn 5 tháng tuổi vào xô nhựa thả dây từ tầng cao xuống thoát nạn - Ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát PCCC điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, bà N.T.M. (chủ căn nhà bị cháy) cho biết, khoảng 8h35, bà phát hiện mùi khét trong nhà. Khi mở cửa tầng 3, bà M. thấy khói đen xông lên từ tầng 1 nên liền hô hoán gọi mọi người.

"Tôi chạy ra bên ngoài ban công, hò hét để những người ở dưới dập hộ cầu dao điện phía bên ngoài", bà M. kể lại. 

Theo bà M. chia sẻ, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người gồm vợ chồng bà và 3 thành viên gia đình người con. Trong đó, có một cháu bé khoảng 5,5 tháng tuổi.

"Khi phát hiện cháy, chồng tôi và các cháu kịp thời hạ thang ở đằng sau nhà để chạy sang nhà kế bên. Tôi bế cháu nhỏ khoảng 5,5 tháng tuổi cho vào chiếc xô và dòng dây thả xuống mặt đất", bà M. cho biết.

Khi kể lại sự việc, bà M. vẫn run rẩy nói: "Lúc đó tôi chỉ kịp hét lên để mọi người ở phía dưới đỡ cháu bé".

Cháy nhà ở Hà Nội, bà cho cháu hơn 5 tháng tuổi vào xô nhựa thả dây từ tầng cao xuống thoát nạn - Ảnh 2
Chiếc xô mà bà M. cho cháu bé ngồi vào - Ảnh: VietNamNet

Nói về sợi dây được buộc sẵn ở ban công, bà M. cho biết, do bà bị đau chân nên hằng ngày đi chợ về có buộc thức ăn vào dây để kéo lên.

"Tôi cũng không thể ngờ được sợi dây này hôm nay đã cứu sống cháu mình", bà M. nghẹn ngào nói.

Là người trực tiếp kêu gọi mọi người đi tìm dụng cụ phá cửa, ông K. (sống trong ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ) cho biết, lúc xảy ra cháy, khói bốc ra nghi ngút từ tầng 1 của ngôi nhà - nơi cho cửa hàng làm tóc thuê.

"Tôi hô hào 4 - 5 người lao đến tìm cách phá cửa cuốn và gọi cảnh sát PCCC. Tôi phải lấy xà beng ở nhà và bình chữa cháy từ tổ liên gia đình để xông vào dập lửa", ông K. kể.

 

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy nhà trọ lúc rạng sáng ở TP.HCM: 2 nạn nhân là nữ, tử vong do ngạt khói trong nhà vệ sinh

Vụ cháy nhà trọ lúc rạng sáng ở TP.HCM: 2 nạn nhân là nữ, tử vong do ngạt khói trong nhà vệ sinh

Liên quan đến vụ cháy sáng nay ở khu nhà trọ tại TP.HCM, cơ quan chức năng xác định, một người trong độ tuổi từ 10 đến 15, người còn lại từ khoảng 25 đến 30 tuổi. Nguyên nhân tử vong do ngạt khói.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy nhà ở Hà Nội cháy tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới