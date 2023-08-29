Cháy nhà ở Hà Nội, bà cho cháu hơn 5 tháng tuổi vào xô nhựa thả dây từ tầng cao xuống thoát nạn

Đến hơn 9h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Theo thông tin từ Tiền Phong, nhận được tin báo cháy về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh trong ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) được điều động đến hiện trường.

"Tôi chạy ra bên ngoài ban công, hò hét để những người ở dưới dập hộ cầu dao điện phía bên ngoài", bà M. kể lại.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, bà N.T.M. (chủ căn nhà bị cháy) cho biết, khoảng 8h35, bà phát hiện mùi khét trong nhà. Khi mở cửa tầng 3, bà M. thấy khói đen xông lên từ tầng 1 nên liền hô hoán gọi mọi người.

Theo bà M. chia sẻ, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người gồm vợ chồng bà và 3 thành viên gia đình người con. Trong đó, có một cháu bé khoảng 5,5 tháng tuổi.

"Khi phát hiện cháy, chồng tôi và các cháu kịp thời hạ thang ở đằng sau nhà để chạy sang nhà kế bên. Tôi bế cháu nhỏ khoảng 5,5 tháng tuổi cho vào chiếc xô và dòng dây thả xuống mặt đất", bà M. cho biết.

Khi kể lại sự việc, bà M. vẫn run rẩy nói: "Lúc đó tôi chỉ kịp hét lên để mọi người ở phía dưới đỡ cháu bé".

Chiếc xô mà bà M. cho cháu bé ngồi vào - Ảnh: VietNamNet

Nói về sợi dây được buộc sẵn ở ban công, bà M. cho biết, do bà bị đau chân nên hằng ngày đi chợ về có buộc thức ăn vào dây để kéo lên.

"Tôi cũng không thể ngờ được sợi dây này hôm nay đã cứu sống cháu mình", bà M. nghẹn ngào nói.

Là người trực tiếp kêu gọi mọi người đi tìm dụng cụ phá cửa, ông K. (sống trong ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ) cho biết, lúc xảy ra cháy, khói bốc ra nghi ngút từ tầng 1 của ngôi nhà - nơi cho cửa hàng làm tóc thuê.

"Tôi hô hào 4 - 5 người lao đến tìm cách phá cửa cuốn và gọi cảnh sát PCCC. Tôi phải lấy xà beng ở nhà và bình chữa cháy từ tổ liên gia đình để xông vào dập lửa", ông K. kể.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.