Liên quan đến vụ cháy sáng nay ở khu nhà trọ tại TP.HCM, cơ quan chức năng xác định, một người trong độ tuổi từ 10 đến 15, người còn lại từ khoảng 25 đến 30 tuổi. Nguyên nhân tử vong do ngạt khói.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 29/8, Công an quận 5 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ cháy nhà trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11 khiến hai người tử vong. Căn nhà do bà Phạm Thị Hoa (47 tuổi, ngụ quận 10) làm chủ.

Sau khi dập tắt đám cháy, công an phát hiện hai thi thể là nữ trong nhà vệ sinh. Một người trong độ tuổi từ 10 đến 15, người còn lại từ khoảng 25 đến 30 tuổi. Nguyên nhân tử vong do ngạt khói.

Theo chủ nhà, khu trọ có khoảng 15 phòng cho thuê.

Ngọn lửa bùng lên, bao trùm tầng 2 căn nhà trọ - Ảnh: PLO

Như đã đưa tin trước đó, theo Tiền Phong, khoảng 7h ngày 29/8, người dân sinh sống trên đường Mạc Thiên Tích (phường 11, quận 5) phát hiện căn nhà một trệt, một lầu cho thuê phòng xảy ra hỏa hoạn nên hô hoán, tìm cách dập lửa.

Do ngọn lửa quá lớn nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Ít phút sau, đám cháy lan rộng và bùng phát dữ dội ở tầng 1.

Sau 30 phút, ngọn lửa được khống chế - Ảnh: Tiền Phong

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, cứu nạn Công an quận 5 điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, chia thành nhiều mũi, phun nước vào trong khống chế đám cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chay-nha-tro-luc-rang-sang-o-tphcm-2-nan-nhan-la-nu-tu-vong-do-ngat-khoi-trong-nha-ve-sinh-613010.html