Dũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hai bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ bàn tay phải của Dũng đến cổ tay. Bàn tay trái bị tổn thương tổ chức da, cơ và xương phần ngón trỏ, ngón cái và mu bàn tay.

Theo thông tin từ Dân Trí, sáng ngày 1/8, cháu Nguyễn Thế Dũng (14 tuổi, óm Khánh Thịnh, xã Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ An) đi chăn bò giúp ông bà. Thấy vật thể lạ, bóng loáng, cậu bé tò mò nhặt lên chơi. Một tiếng nổ xé tai vang lên, Dũng thấy trước mắt mình là một màu đỏ. Cậu bé ngất lịm. Những người đi làm đồng nghe tiếng nổ, chạy đến, thấy hai bàn tay của Dũng biến dạng...

Nghe câu hỏi của con, anh Nguyễn Thế Nghĩa - bố cháu Dũng, không khỏi xót xa, nghẹn lòng.

Tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, đôi mắt Dũng đờ đẫn nhìn bàn tay phải chỉ còn là một bọc trắng xóa. "Tay không còn, con còn đi học được nữa không bố?", cậu bé có niềm đam mê đặc biệt với lập trình game hỏi, giọng như lạc đi.

"Tay phải của cháu bị cắt cụt cả bàn, tay trái bị tổn thương nặng, các bác sĩ bảo phải tiếp tục phẫu thuật mới có thể đánh giá được khả năng phục hồi, cầm nắm. Nhiều khi cháu hỏi không có tay thì làm sao, tôi đành động viên con, bảo đợi bố kiếm tiền, sau này sẽ lắp cho con cái tay giả", anh Nghĩa buồn bã.

Dự tính là như thế nhưng anh Nghĩa hiểu rằng, việc lắp cho con một bàn tay giả để có thể cầm nắm bây giờ là quá sức đối với anh...

Thấy con nằm trên giường bệnh, tay không còn, danh Nghĩa lặng người - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, 1 vụ việc tương tự xảy ra ở xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, nạn nhân là em Võ Tuấn T. (SN 2006), hiện đang học tại một trường THPT trên địa bàn.

Hồi 17h30 ngày 1/8, người dân tại xóm 3 xã Phúc Đồng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà nạn nhân.

Nhân chứng cho biết, khi chạy vào nhà, mọi người phát hiện em T. bị thương nặng ở phần tay và 2 mắt. Người thân đã nhanh chóng đưa em T. xuống bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Hiện, nạn nhân đã được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Nam sinh T. được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: VTC News

Quay trở lại câu chuyện của em Nguyễn Thế Dũng, ông Nguyễn Đình Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành - cho biết: "Hiện bố con anh Nguyễn Thế Nghĩa đang sống cùng ông Nguyễn Thế Thuận, bà Nguyễn Thị Bích. Ông Thuận, bà Bích đã quá tuổi lao động, trong khi đó anh Nghĩa không có công việc ổn định, lại nuôi 2 cháu nhỏ nên hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sau biến cố xảy ra với cháu Nguyễn Thế Dũng".