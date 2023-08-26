Tối 26/8, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp điều tra vụ việc thi thể một trẻ sơ sinh được phát hiện trong hộp nhựa gần quốc lộ 14.

Cụ thể, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, trưa ngày 26/8, người dân đi đường phát hiện một túi ni lông màu đen cách quốc lộ 14 (đoạn thuộc phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành) khoảng 20m. Phía trên túi ni lông có một viên đá dằn lên.

Sau đó, người dân đến mở túi ni lông ra để kiểm tra thì phát hiện một hộp nhựa màu trắng. Tiếp tục kiểm tra bên trong hộp nhựa, họ tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh.

Thi thể trẻ sơ sinh được người dân phát hiện bên đường - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan tới vụ việc, dẫn tin từ Thanh Niên, nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TX.Chơn Thành có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trẻ sơ sinh.

Tại hiện trường, thi thể trẻ sơ sinh được xác định giới tính nam. Thi thể còn cả cuống rốn và một số băng, gạc y tế dính máu.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong hộp nhựa.

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