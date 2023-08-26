Tai nạn xảy ra vào hơn 8h, tới 9h sự việc mới được phát hiện thì đã muộn.

Theo thông tin từ VOV, sáng 26/8, trên địa bàn xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.

3 trẻ nhỏ đều là người Mông, 7 tuổi. Vị trí xảy ra tai nạn tại khu vực Nậm Cáng, thôn Nậm Khoang, xã Nậm Chạc.

Bể chứa nước trồng chuối nơi 3 cháu nhỏ tử vong - Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, nguyên nhân ban đầu được xác định là do các bé trong quá trình đi chăn trâu đã tự ý tắm tại bể trữ nước trồng chuối của một doanh nghiệp trên địa bàn xã Nậm Chạc. Bể chứa nước có độ sâu khoảng 1,5m, dài 6m, rộng 6m.

Lãnh đạo xã Nậm Chạc đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo cơ quan chức năng nắm tình hình vụ việc, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị tử nạn.

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